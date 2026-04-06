フォクトレンダー 創業の原点を継承したフラッグシップ双眼鏡 MOD.VIENNA（モデル・ウィーン）が GREEN FUNDING にて支援を受付中 ＜コシナ＞

株式会社 コシナ

(株)コシナ（長野県中野市）は、ドイツで企画・設計・開発されたフォクトレンダー初の本格双眼鏡「MOD. VIENNA（モデル・ウィーン）」全6モデルの日本国内での展開と販売を行うため、クラウドファンディングサイトGREEN FUNDINGにて2026年5月12日まで支援を募集しています。

プロジェクトサイト :https://greenfunding.jp/lab/projects/9223フォクトレンダーの原点はオペラグラス

フォクトレンダーは、1756年の創業の世界最古のカメラメーカーです。19世紀、音楽と芸術の都ウィーンにおいて、オペラグラスは必須の道具となり、フォクトレンダーはオペラグラスを製造・流通させヨーロッパ各地に広めたことで、独占的な地位を築いた結果、当時は「オペラグラス」の代名詞としてフォクトレンダーの名が挙がるほどに成長しました。

MOD. VIENNA（モデル・ウィーン）

今年で創業から270年を迎えるフォクトレンダーが、その伝統の魂を受け継ぎ、最新の設計技術を注ぎ込んで完成させたのが、この「MOD. VIENNA（モデル・ウィーン）」です。

目指したのは、単なる道具としての双眼鏡でなく、 覗いた瞬間にレンズの存在を忘れるほどの圧倒的な視界の広さと明るさ。 野鳥の羽一本一本や人間の瞳の輝きを鮮明に描き出すアポクロマート設計による濁りなき色彩。 そして、手に取るたびに高揚感を覚える、堅牢なマグネシウム合金の質感。IP67による耐環境性能の実現。フラッグシップ双眼鏡として申し分ない品質と性能を持ち合わせます。

MOD.VIENNA

ラインナップは口径が25mm・32mm・42mm、それぞれ倍率が8・10倍の全6種類を用意し、アウトドアフィールドにおける野鳥撮影から、ステージ・演劇・ライブまで。あらゆる瞬間を色鮮やかな『一生の記憶』に変える、最高峰の視界を提供します。

プロジェクトサイト :https://greenfunding.jp/lab/projects/9223

主な特徴

■【驚異の明るさ】薄暗い森も、暗いステージも、透過率90%で鮮明に

■【究極の解像度】鳥の羽先からステージ上の表情まで、色にじみゼロの衝撃

■【広視界×ハイアイポイント】眼鏡でも没入。視界いっぱいに広がるパノラマ体験

■ プロ仕様のマグネシウムボディが、一生モノの耐久性を実現

■ 雨天や極寒の環境にも揺るがない、IP67完全防水設計

■【世界基準のクオリティ】ドイツが導き出した新規光学設計

MOD.VIENNA口径25mm コンパクトシリーズMOD.VIENNA 8X25 APOMOD.VIENNA 10X25 APO[表1: https://prtimes.jp/data/corp/142201/table/18_1_bb69e05d3cdf3f0a57bfbe3e09413d4f.jpg?v=202604061051 ]口径32mm 中口径シリーズMOD.VIENNA 8X32 APOMOD.VIENNA 10X32 APO[表2: https://prtimes.jp/data/corp/142201/table/18_2_ca03606ad28ea3e6653c981448fe885d.jpg?v=202604061051 ]口径42mm 大口径シリーズMOD.VIENNA 8X42 APOMOD.VIENNA 10X42 APO[表3: https://prtimes.jp/data/corp/142201/table/18_3_78da5803baa556c9b244e15ee1b5e7a6.jpg?v=202604061051 ]

プロジェクトサイト :https://greenfunding.jp/lab/projects/9223公式Webページ :https://www.cosina.co.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/voigtlander_japan/公式YouTube :https://www.youtube.com/@cosina_promotion【商品に関するお問い合わせ】

株式会社コシナ カスタマーサービス室

電話番号：0269-22-5106（受付時間9:00～12:00、13:00～16:30、土・日・弊社指定日を除く）

メールアドレス：service@cosina.co.jp

お問い合わせフォーム：https://www.cosina.co.jp/contact/

株式会社コシナについて

株式会社コシナは、長野県中野市に本社を持つ光学機器メーカーです。光学デバイスの設計をはじめ、光学素材の研究開発から組み立てまで、長野県内4拠点の連携から、一貫生産で生みだし、「最高の品質で特別な層のお客様に100%の満足を提供すること」。を信念に、妥協のない設計思想と熟達したモノづくりのスキルを結集し、コシナでなければできないハイエンド光学デバイスの提供をしています。

【取扱い製品】

主な取扱い製品として、ドイツ カールツァイス社との共同開発製品の設計・製造。フォクトレンダーブランドの交換レンズの企画・設計・製造。各社電気メーカー様向けのプロジェクター用レンズユニットの設計・製造、および光学硝子、精密機械加工部品、特殊レンズの設計・製造を行っています。

【住所】

本社（中野事業所） 〒383-8555 長野県中野市吉田1081 TEL.0269-22-5100