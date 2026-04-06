GenerativeX、岡田紗佳さんを起用した新CMを都心ビジネスエリアで放映開始

株式会社GenerativeX

株式会社GenerativeX（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：荒木れい、以下、GenerativeX）は、モデル・タレントとして幅広く活躍する岡田紗佳さんを起用した新CM2篇を、2026年4月6日より放映します。公開は丸の内・大手町エリアを中心にタクシー、エレベーター、駅構内などの複数媒体で、順次放映を開始します。本CMでは、岡田さんが会議室や商談の場で生成AIを颯爽と使いこなす会社員を演じ、AIを活用すればスピーディーなシステム構築が可能であるというメッセージを、リアルかつ印象的に描いています。

本キャンペーンによりGenerativeXのブランドを一層強化し、AIエージェント分野のリーディングカンパニーとしての存在感を高めてまいります。

【CM概要】

期間：2026年4月6日（月）～5月31日（日）

エリア：東京都心

放映媒体：

タクシーメディア「GROWTH」

エレベーターメディア「GRAND」

【動画概要】

▶ 会議篇

〈30秒Ver.〉https://youtu.be/nBer43J4ZgE(https://youtu.be/nBer43J4ZgE)

〈15秒Ver.〉https://youtu.be/_k1s4ym3tUs(https://youtu.be/_k1s4ym3tUs)

各部門長が集まる社内の営業支援システムの開発会議。調整・確認に追われ議論は進まない。そんななか、岡田さん演じる社員が生成AIを活用し、会議中にシステムをその場で完成させてしまう――。時間のかかるシステム開発も生成AIを活用して驚くほど迅速に実現できることを、軽やかに伝えます。

▶ 会食篇

〈30秒Ver.〉https://youtu.be/PCFGbwPosAI(https://youtu.be/PCFGbwPosAI)

〈15秒Ver.〉https://youtu.be/fg9QGpMqZrk(https://youtu.be/fg9QGpMqZrk)

取引先との歓談のなか、AI導入の進捗を確認するも、返ってくるのは「確認中」の言葉ばかり。要件定義をはじめ数々のハードルに前進できずにいる出席者のなかなかで、岡田さん演じる社員がスマートフォン一つで生成AIを操り、その場でAIシステムを構築してしまうというストーリー。

【岡田紗佳さんプロフィール】

1994年生まれ、東京都出身。

2011年に「第43回ノンノモデルオーディション」でグランプリ＆クリニーク賞を同時受賞。2017年4月、日本プロ麻雀連盟所属の女流プロ雀士になる。現在、Mリーグの「KADOKAWAサクラナイツ」のメンバーとして活躍中。

■ 株式会社GenerativeXについて

株式会社GenerativeXは、2023年に設立された生成AI特化のコンサルティング企業です。生成AIを活用したエンタープライズ向けアプリケーションの開発・導入支援を専門とし、金融、製薬、製造業など国内外の大手クライアントに対してサービスを提供しています。東京・丸の内を本社に、米サンフランシスコ、ニューヨークにも拠点を展開し、グローバルでの事業拡大を進めています。

会社名：株式会社GenerativeX

所在地：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング27階

設立：2023年6月

代表者：代表取締役CEO 荒木れい

事業内容：生成AIに関するコンサルティング、サービス開発

URL：https://gen-x.co.jp