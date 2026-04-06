「iFace」のカードウォレットにスタンド付きが仲間入り。MagSafe対応、縦置きもできるスタンドで日常をスマートに。

Hamee株式会社

あなたらしさに寄り添うモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、「iFace MagSynq カードウォレット（フリップスタンド）」を発売いたします。2026年4月7日(火)よりiFace公式オンラインストアにて予約受付を開始し、2026年4月下旬より販売予定です。iFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。

■タッチ決済・動画視聴・自撮りまでスマートに対応する多機能ウォレット

「iFace」は、MagSafe対応のモバイルアクセサリーを展開する「MagSynq（マグシンク）」シリーズより、フリップスタンド付きのカードウォレットを発売いたします。

本製品は最大3枚のカードを収納可能で、クレジットカードや交通系ICカードなどをスマートフォン背面にまとめて携帯でき、カードを取り出すことなくそのままタッチ決済をご利用いただけます。

さらに、約180°開閉可能な可動式スタンドを搭載し、お好みの角度に調整できるほか、立ち上がり構造によりスマートフォンの高さも調整が可能です。

端末をほぼ垂直に自立させることができるため、動画視聴や自撮り撮影、ビデオ通話など、さまざまなシーンで快適にご活用いただけます。カラーはオフホワイト、ブラック、ペールブルーの3色をご用意しております。

■製品情報

・製品名 ：iFace MagSynq カードウォレット（フリップスタンド）

・価格 ：4,500円(税込4,950円)

・カラー ：オフホワイト、ブラック、ペールブルー

・予約開始日 ：2026年4月7日(火)

・発売日 ：2026年4月下旬予定

・販売場所 ：iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/cardwallet_magsynq?id=41-190252

他iFace 原宿店など

■製品特徴

・高さや角度の調整が可能な可動式スタンド

・スマートフォンを垂直に固定でき、撮影にも対応

・内側2か所＋外側1か所の計3か所のカードポケット

・背面のシリコン印刷により、装着時の横ズレを抑制

・マグネット式で簡単に着脱可能

■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について

「iFace」は、“By Your Side”を掲げ、一人ひとりの「あなたらしさ」に寄り添うモバイルライフスタイルブランドです。 耐衝撃性に優れた安心の品質と、日常に自然になじむデザインを両立し、スマートフォンケースをはじめとする多彩なモバイルアクセサリーを展開。

世界累計3,800万個以上の販売実績を持ち、日常のさまざまな瞬間に小さなよろこびを届けています。



■iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/



■iFace公式実店舗「iFace原宿店」

営業時間：11:30~20:00

定休日：年中無休

住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03

https://jp.iface.com/pages/ifaceharajuku



■iFace 日本公式SNSアカウント

X(旧Twitter)(@iface_jp) ：https://twitter.com/iface_jp

Instagram(@iface_jp) ：https://www.instagram.com/iface_jp/

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YouTube(iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp



■オンライン販売店舗

iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com

Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Hamee運営ECストアにて販売

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、ゲーミングアクセサリーブランドPixioを 取り扱うゲーミングアクセサリー事業、不要なプラスチックをアップサイクルする

ParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp