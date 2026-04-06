「iFace」のカードウォレットにスタンド付きが仲間入り。MagSafe対応、縦置きもできるスタンドで日常をスマートに。
あなたらしさに寄り添うモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、「iFace MagSynq カードウォレット（フリップスタンド）」を発売いたします。2026年4月7日(火)よりiFace公式オンラインストアにて予約受付を開始し、2026年4月下旬より販売予定です。iFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。
■タッチ決済・動画視聴・自撮りまでスマートに対応する多機能ウォレット
「iFace」は、MagSafe対応のモバイルアクセサリーを展開する「MagSynq（マグシンク）」シリーズより、フリップスタンド付きのカードウォレットを発売いたします。
本製品は最大3枚のカードを収納可能で、クレジットカードや交通系ICカードなどをスマートフォン背面にまとめて携帯でき、カードを取り出すことなくそのままタッチ決済をご利用いただけます。
さらに、約180°開閉可能な可動式スタンドを搭載し、お好みの角度に調整できるほか、立ち上がり構造によりスマートフォンの高さも調整が可能です。
端末をほぼ垂直に自立させることができるため、動画視聴や自撮り撮影、ビデオ通話など、さまざまなシーンで快適にご活用いただけます。カラーはオフホワイト、ブラック、ペールブルーの3色をご用意しております。
■製品情報
・製品名 ：iFace MagSynq カードウォレット（フリップスタンド）
・価格 ：4,500円(税込4,950円)
・カラー ：オフホワイト、ブラック、ペールブルー
・予約開始日 ：2026年4月7日(火)
・発売日 ：2026年4月下旬予定
・販売場所 ：iFace公式オンラインストア
https://jp.iface.com/products/cardwallet_magsynq?id=41-190252
他iFace 原宿店など
■製品特徴
・高さや角度の調整が可能な可動式スタンド
・スマートフォンを垂直に固定でき、撮影にも対応
・内側2か所＋外側1か所の計3か所のカードポケット
・背面のシリコン印刷により、装着時の横ズレを抑制
・マグネット式で簡単に着脱可能
■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について
「iFace」は、“By Your Side”を掲げ、一人ひとりの「あなたらしさ」に寄り添うモバイルライフスタイルブランドです。 耐衝撃性に優れた安心の品質と、日常に自然になじむデザインを両立し、スマートフォンケースをはじめとする多彩なモバイルアクセサリーを展開。
世界累計3,800万個以上の販売実績を持ち、日常のさまざまな瞬間に小さなよろこびを届けています。
■iFace公式オンラインストア
https://jp.iface.com/
■iFace公式実店舗「iFace原宿店」
営業時間：11:30~20:00
定休日：年中無休
住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03
https://jp.iface.com/pages/ifaceharajuku
■iFace 日本公式SNSアカウント
X(旧Twitter)(@iface_jp) ：https://twitter.com/iface_jp
Instagram(@iface_jp) ：https://www.instagram.com/iface_jp/
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YouTube(iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp
■オンライン販売店舗
iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com
Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/
Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/
Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051
他 Hamee運営ECストアにて販売
■会社概要
会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、
ByURブランドで展開するコスメティクス事業、ゲーミングアクセサリーブランドPixioを 取り扱うゲーミングアクセサリー事業、不要なプラスチックをアップサイクルする
ParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開
URL ：https://hamee.co.jp