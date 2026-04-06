Notta、Japan DX Week 春 2026に出展決定（4/8～4/10・東京ビッグサイト）

Ｎｏｔｔａ株式会社

Ｎｏｔｔａ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Ryan Zhang）は、2026年4月に東京ビッグサイトで開催される「Japan DX Week 春 2026」に出展いたします。

本出展では、音声ガイドAIエージェント「Notta Brain」や、AIボイスレコーダー「Notta Memo」などの製品ラインナップを展示し、実際の運用イメージをご案内いたします 。

出展概要

- 名称：Japan DX Week 春 2026- 主催：RX Japan株式会社- 開催日時：2026年4月8日（水）～4月10日（金）10:00～17:00- 会場：〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1 東京ビッグサイト- 出展ブース：東7ホール 30-60- 参加費：無料（事前登録制）

入場方法

ご来場をご希望の方は、以下のリンクよりお申し込みください。

Japan DX Week来場申込 :https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit.html

展示内容

- AIエージェント「Notta Brain」の高度な一括分析体験蓄積された膨大な会議録やファイルを横断的に分析し、要点抽出やスライド生成を行う様子を実演します。 インターネット検索と組み合わせた最新の分析フローもご体験いただけます。- 「Notta Memo」による高品質録音・即時連携最新モデル「Notta Memo」を展示。 外出先やオフライン環境での商談を高品質で記録し、自動でNottaと連携する一連の流れをご確認いただけます。- 1500万人以上が選ぶ、信頼のAIソリューションとセキュリティ5000社以上の企業導入実績に基づき、 Sales Agentや医療機関向け特別プランなどの業界特化型ソリューションをご提案します。 また、SOC2 Type IIやHIPAA対応といった業界最高水準のセキュリティ体制についても詳しくご説明します。

Ｎｏｔｔａ株式会社について

設立：2022年5月25日

所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町 フィナンシャルシティグランキューブ3階

事業内容：「会話から無限大の価値を発見」をビジョンに、音声認識、自然言語処理の最先端のAI技術を取り入れたサービスを開発しています。ISO 27001、SOC 2 Type2の取得など業界最高のセキュリティ体制を整え、上場企業、政府・自治体のお客様にも安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。

URL：https://www.notta.ai/company