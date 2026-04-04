Tangem、日本で「Tangem Pay」をローンチ

株式会社FORTUNE

セルフカストディ型暗号資産ウォレットを提供するグローバル企業Tangemは、日本市場において新 サービス「Tangem Pay」の提供開始を発表しました。

本サービスにより、ユーザーは資産の完全な管理権（セルフカストディ）を維持したまま、日常の支払 いに暗号資産を直接活用することが可能になります。

暗号資産の普及が進む一方で、これまで大きな課題となっていたのが、「セルフカストディのまま、日 常決済にどう使うか」という点です。

従来の暗号資産カードや決済サービスでは

・資産をカストディ型サービスに移動

・法定通貨へ事前変換

・第三者インフラへの依存

といったプロセスが必要であり、手間やリスクが伴う構造となっていました。

Tangem Payは、この課題を解決するために設計されました。

オンチェーンでの資産管理とグローバ ルな決済機能を組み合わせ、Tangem Walletアプリに直接統合されています。

ユーザーはPolygon ネットワーク上のUSDCを使って支払い用アカウントに資金をチャージし、バーチャルVisaカードを通 じて世界中で支払いが可能になります。

このカードはApple PayやGoogle Payに追加でき、オンライ ン・店舗を問わずVisa加盟店で利用できます。

Tangem Payのアーキテクチャは、あらゆる段階でユーザーの資産所有権を維持するよう設計され ています。多くの暗号資産カードがカストディ型ストレージやホットウォレットに依存するのに対し、 Tangem Payではユーザーの主要資産はセルフカストディ環境に保持されます。資金が移動するの は、ユーザーが支払い用残高にチャージする場合のみで、それ以外の資産は安全にTangem Wallet内に保管されます。このウォレットと決済アカウントの分離により、セキュリティやプライバシー を損なうことなく、規制された金融インフラへのアクセスが可能になります。

ユーザー体験はシンプルかつ効率的に設計されています。支払いアカウントに必要な一度限りの本 人確認を完了すれば、アプリ内で即座にバーチャルVisaカードを発行できます。資金のチャージもス ムーズで、外部取引所を利用することなく、アプリ内のスワップ機能でPolygon上のUSDCに変換で きます。チャージ後は即座に支払いが可能で、決済時にリアルタイムで通貨変換が行われます。

また、Tangem Payは透明性の高い料金体系を採用しています。

月額費用やカード発行手数料、 Tangemによる潜在的な取引手数料は一切ありません。USDCからUSDへの変換は1:1で行われ、 必要に応じて通常のネットワーク手数料および為替手数料のみが適用されます。この仕組みによ り、多くの暗号資産カードで見られる複雑な手数料構造が排除されています。

【暗号資産を「使えるお金」へ】

Tangem Payは、Visaのグローバルネットワークを活用することで、

・ECサイト(Amazon etc）

・サブスクリプション (Netflix や電話料金 etc）

・旅行・交通(電車や飛行機のチケット etc.)

・小売(自動販売機や宅配便サービス等を含む) など、あらゆる生活シーンでの利用を可能にします。

これにより暗号資産は、「保有するもの」から 「日常で使うもの」へと進化します。

Tangemの日本展開は、日本有数の金融機関でありデジタル資産分野にも積極的に関与している SBIホールディングスの支援を受けています。この戦略的支援は、安全でユーザー主導の暗号資産 ソリューションに対する需要の高まりを示すとともに、Tangemの日本市場におけるプレゼンスを強化 するものです。

Tangemは、安全性とシンプルさを両立したハードウェアウォレット技術を通じてセルフカストディの普 及を目指してきました。その製品は、複雑さを排除しつつ高いセキュリティ基準を維持することで、 ユーザーが資産管理の主導権を持ちながら暗号資産をより身近に利用できるよう設計されています。

さらに、リング型ハードウェアウォレットの開発など、日常生活に溶け込む新たなセキュリティ体 験の創出にも取り組んでいます。 Tangem Payは現在、Tangem Walletアプリ内で利用可能です。

ユーザーはウォレットをセットアップ 後、サービスを有効化し、バーチャルVisaカードの発行申請および本人確認を完了することで、数分 以内に暗号資産による日常的な支払いを開始できます。

Tangemについて

2017年に設立されたTangemは、セルフカストディをシンプルにすることを使命とするスイス企業で す。同社のハードウェアウォレットはアプリと連携し、デジタル資産の保管・管理を安全かつ簡単に行 えるよう設計されています。「Tangem Pay」の追加により、「保管（Store）・運用（Grow）・利用（ Spend）」を一体化したエコシステムを提供し、ユーザーが資産の管理からグローバルな支払いまで を完全にコントロールできる単一プラットフォームを実現しています。

日本総代理店 株式会社FORTUNE

販売サイト：

https://tangem-wallet.net/

メーカー：https://tangem.com/ja/

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