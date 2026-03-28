ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、３月２９日（日）に「肉の日限定セール」を開催します。 「肉の日限定セール」は毎月２９日に開催しているイベントで、今月は全国のブランド牛や豚、鶏などを約470商品揃え、通常価格よりお買い得な特別価格で販売します。 ３種類の部位を盛り合わせた「四国三郎牛 焼肉盛り合わせ」や、大容量でお得な「山形牛切り落とし」のほか、ハンバーグやハムなどの加工品も多数取り揃えています。 自分へのご褒美やご家族みんなで楽しむため、大切な方への贈り物としてＪＡタウンの「肉の日限定セール」でお得にお買い物をお楽しみいただけます。

ＪＡタウンの「肉の日限定セール」 ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/e/eniku2003/【対象商品（一部抜粋）】○肉の日【冷蔵】四国三郎牛 焼肉盛り合わせ約600g（約200g×３種） ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g9104-982907/ あっさりした脂とコクのある牛肉になるように仕上げています。厳選された部位を楽しみながら、おなかいっぱい召し上がれます。○山形牛切り落とし１ｋｇ(500ｇ×２)【冷凍】 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g2404-141kousya-1/ 山形県食肉公社がお届けする総称山形牛のメガ盛り切り落とし。牛丼や炒め物におすすめです。【ＪＡタウン】 ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】 「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/ja_jatown