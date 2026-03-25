グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社（所在地：東京都中央区）は、JLPGA初の公認ゲームアプリ『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』につきまして、2026年3月25日(水)にサービス開始1周年を迎えました。それを記念して、ゲストをお迎えして、一緒にシミュレーションゴルフができるユーザー交流イベントの開催が決定したことをお知らせいたします。

おかげさまで1周年！JLPGA初の公認ゲームアプリ『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』ゲストをお迎えしたユーザー交流イベントの開催を決定！

いつも『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』を応援いただきありがとうございます。

2025年3月25日にサービスを開始した『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』は、おかげさまでサービス開始から1周年を迎えることができました。本当にありがとうございます！

これを記念した、特別抽選イベントの開催が決定いたしましたのでお知らせいたします。

■ゲストと一緒にシミュレーションゴルフ！

ゲストと一緒にシミュレーションゴルフができるユーザー交流イベントの参加権利が抽選で当たるキャンペーンを開催予定です。

・開催時期

後日改めて告知いたします。

・開催場所

東京都内予定

※詳細会場は当選者様へのみご案内いたします。

・応募資格

VIPグレード7以上

・応募方法

応募期間および応募方法などの詳細は後日改めて告知いたします。

本イベントのゲストの発表や開催時期・応募方法の詳細につきましては、改めて発表いたします。

今後の続報は公式SNSでもお知らせして参りますので、ぜひフォローの上、楽しみにお待ちください！

■App Store、Google Play ストアで今すぐ無料ダウンロード！

https://app.adjust.com/1mtlaa6k

■『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』とは

“集める・育てる・応援する” をメッセージとした、“女子プロゴルフがもっと好きになる” JLPGA初の公認ゲームアプリです。

150名以上の女子プロゴルファーが実名のデジタルカードをコレクション！

実際のトーナメントの順位を予想する「トーナメント予想」や、推し選手を応援券で応援し、ランキングの上位にすることで新カードが実装される「応援」など、女子プロゴルフをもっと好きになるコンテンツが盛りだくさん！さらに、コレクションしたカードの中から育成したい選手を選んでツアーのトップを目指すゲームモード「ヒロインズロード」も楽しめます。

■基本情報

タイトル：『女子プロゴルフ ヒロインコレクション』

ジャンル：スポーツ

対応OS：iOS / Android OS

配信開始日：2025年3月25日（火）

価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

公式サイト：http://jlpgaherocolle.jp

公式X（旧Twitter）：https://x.com/heroinecolle

公式Instagram： https://www.instagram.com/heroinecolle

公式LINE : https://lin.ee/0yNlpsp

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)Japan Ladies Professional Golfers' Association All rights reserved.

(C)GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd All rights reserved.

※ゲーム画面は開発中のものです。登場選手、写真、デザインなど変更になる可能性があります。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）について

法人名：一般社団法人日本女子プロゴルフ協会

所在地：東京都港区西新橋1-15-4 銀泉西新橋ビル6階

設立年：1967年

URL： https://www.lpga.or.jp/

グラビティゲームアライズ株式会社について

会社名：グラビティゲームアライズ株式会社

（英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.）

所在地 ：東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立：2019年7月1日

URL：https://gravityga.jp/