“商品カタログ型”から“体験提案型”ECへ！SB C&Sのオンラインショップ「トレテク！ソフトバンクセレクション」を全面リニューアル

SB C&S株式会社

世界の最新IoTプロダクトやスマート家電を取りそろえるSB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、テクノロジー製品の直販サイト（SB C&S公式通販）である「トレテク！ソフトバンクセレクション（以下「トレテク！」）」を、2026年3月25日に全面リニューアル（以下「本リニューアル」）します。本リニューアルでは、従来の“商品カタログ型”から、テクノロジーがもたらす豊かな体験を提案する“体験提案型”ECサイトへと刷新します。生活シーンから商品や活用方法を探す導線を強化し、購入前の不安を解消するレビュー機能も追加します。新たなコンセプト「便利のその先に、あたたかな時間を。」を掲げ、サイト内における体験価値を強化します。

「トレテク！ソフトバンクセレクション」公式サイト： https://shop.softbankselection.jp/

本リニューアルの背景

近年、社会のキャッシュレス化とともに、ECの利用が拡大しています。便利で手軽に商品が購入できる反面、特にIoTプロダクトやスマート家電といったテクノロジー製品の購入では、「具体的な使用イメージができない」「使いこなせるか分からない」といった不安を感じる生活者も少なくありません。SB C&Sは、本リニューアルによりサイトの利便性の向上に加え、お客さまそれぞれの暮らしの課題に合わせて最適な商品や使い方を分かりやすく提案することで、「ライフスタイル価値創造のハブ」となることを目指します。テクノロジーの力で生活を豊かにする体験を継続的に提供し、「トレテク！」が日々の暮らしに欠かせない存在となるよう取り組んでいきます。

新コンセプト：「便利のその先に、あたたかな時間を。」

「トレテク！」が届けたいのは、単なる便利なプラットフォームではなく、暮らしの中の“あたたかな時間”につながる体験です。

● 家族の時間をより温かくするもの

● 自分の新しい挑戦を後押しするもの

● 大切な人を見守る、確かな安心につながるもの

テクノロジーがもたらす機能的価値を、暮らしの中での具体的な体験価値として分かりやすく伝えることで、少し先の豊かな暮らしを提案していきます。

【体験提案型へのリニューアルポイント】

UX（ユーザーエクスペリエンス）の刷新：ストーリーを発見する体験設計

商品を並べるだけの従来の“商品カタログ型”から、ユーザーが自分の暮らしのストーリーを発見・想像できる“体験提案型”へ刷新します。直感的な操作性に加え、ライフシーンから理想の暮らしを探せるナビゲーションを実装しました。

コンテンツ強化：インスピレーションを届ける特集・体験コンテンツ

「読みたい・見たい」と感じられるストーリー性のあるコンテンツを展開します。日常の「ちょっとした不満」を起点に、課題解決と感情的なベネフィット（喜び・安心・心地よさ）を併せて紹介し、商品購入の先にある生活の質の向上を提案します。体験に基づく記事（体験コンテンツ）と、商品の魅力や活用方法、豆知識などを紹介する記事（特集コンテンツ）を通して、デジタル製品になじみのなかった方にもその価値を分かりやすくお届けします。

レビュー投稿機能の実装：購入前の不安を解消し、サービス改善へ

レビュー投稿機能を実装し、実際に購入した方のレビューを掲載することで、お客さまの購入前の不安の解消に役立てていただきながら、SB C&Sのサービスの改善にも活用します。

※ レビュー投稿機能は3月25日以降に順次反映されます。

ロゴの刷新：体験提案型への転換を、ブランド表現でも明確に

本リニューアルに合わせ、「トレテク！」のロゴは新たなデザインに生まれ変わります。サイト体験の刷新と連動し、お客さまにとって分かりやすいブランド表現を目指します。

SB C&Sは今後も、「便利のその先に、あたたかな時間を。」というコンセプトの下、体験提案型サイトとしての機能やコンテンツを継続的に強化し、生活者の皆さまの毎日に寄り添うパートナーを目指します。

【PayPayクーポンキャンペーン実施中】

「トレテク！」では、3月30日までPayPayクーポンキャンペーンを実施しています。期間中にPayPayアプリでクーポンを取得後、「トレテク！」本店でPayPay決済をご利用いただくと、お支払金額の最大20％をPayPayポイントで還元します（付与上限：1,000ポイント／回、1ユーザー当たり1回まで）。

キャンペーン概要

● 実施期間：2026年3月30日（月）まで

● 内容 ：PayPay決済の利用で、お支払金額の最大20％をポイント還元

● 付与上限：1,000ポイント／回

● 利用上限：クーポンのご利用はお一人さま1回限り

※ PayPay（オンライン決済）での決済前に、PayPayアプリでのクーポンの取得が必要です。

※ 税込み1円以上のPayPay決済が対象です。

※ ポイントは後日、PayPayポイントとして付与されます。

※ ポイントの出金・譲渡はできません。

※ パソコンからアクセスされた場合は、PayPayアプリのダウンロードページへ遷移します。

※ クーポン付与総額が上限に達した場合、利用可能期間の終了を待たずに終了する場合があります。

※ クーポンの詳細は、PayPayアプリ内のクーポン詳細画面をご確認ください。

※ キャンペーン内容は予告なく変更となる場合があります。

※ 詳細は「トレテク！ソフトバンクセレクション」公式サイトをご確認ください。

https://shop.softbankselection.jp/sc/paypaycoupon.html

トレテク！ソフトバンクセレクション公式SNS

X：@SB_SELECTION（https://x.com/sb_selection）

Instagram：softbank_selection（https://www.instagram.com/softbank_selection）

LINE：ソフトバンクセレクション（https://lin.ee/DQDAJIW）

● SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

● その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。