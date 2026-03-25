「溜めるだけのCRM」を「ライブデータとAI-Ready」で『活きた資産』へ。顧客を360度の視点で理解して収益化する「AIデータハブ」を提供

株式会社クレッシェンド・ラボ画像：従来データ vs. 活用データ資産

アジア発のAIファーストカンパニー、株式会社クレッシェンド・ラボ（日本支社：東京都港区、代表：猪股 唯耶）は、2026年第1四半期（Q1）のプロダクト・アップデートとして主力3製品（MAAC・CAAC・DAAC）を同時に刷新したことを発表しました。

多くの企業がAIシステムへ投資しながらも「思うように売れない」という課題に直面する中、営業、カスタマーサービス、マーケティングといった各部門に分散している断片的なデータを一元管理することで、顧客を360度の視点で理解できるプラットフォームへ統合する「AIデータハブ（AI Data Hub）」の仕組みを提供します。

今回のアップデートは、定期的に公開する「Product Launch (Vol.1）」として、データの収集・整備・活用を、AIが常に最適化しサイクルを回し続ける「完全なクローズドループ（施策の結果が次のデータ収集と最適化に繋がる循環構造）」で実現する5つの新機能をリリースしました。「活きた資産（Living Asset）」かつ「AI-Ready（AIが力を発揮できる状態）」でデータを活かし、すべての顧客接点を収益へとつなげます。

■ AI時代の競争優位「活きた資産（Living Asset）」とは

クレッシェンド・ラボは、顧客の最新の意図を反映した『ライブデータ』と、AIが即座に活用できる『AI-Ready』な状態を掛け合わせたものを『活きた資産』と定義しています。企業専用の『プライベートナレッジベース』を構築することで、事実に基づいた回答を行い、AI特有の課題であるハルシネーション（もっともらしい誤回答）を根本から排除します。これにより、事実のみに基づいた高度な1to1コミュニケーションを実現する仕組みを「AIデータハブ（AI Data Hub）」としています。

クレッシェンドラボ・2026 Q1 Product Launch (Vol.1 ）

全てのアップデートの詳細はこちら :https://blog.cresclab.com/ja/product-launch-26q1

■ 2026年Q1リリース概要：

フェーズ1：データ収集 - 豊富なデータ接点を「Data Rich」な状態へ

- 新機能1：カスタム項目（Custom Field）：自社システム内の顧客の趣味・嗜好、来店予約データなどを柔軟に取り込み、顧客プロファイルの解像度を飛躍的に高めます。- 新機能2：CAAC音声通話 ＆ 音声自動サマリー営業やサポートの1対1の音声接客をAIが自動で要約・構造化。ブラックボックス化していた通話データを分析可能な「資産」へ変換します。

フェーズ2：データ整備 - 非構造化データを「AI-Ready」な状態へ

- 新機能3：DAAC顧客属性分析（Crescendo Audience Graph）散在する会話や行動履歴をAIが「興味タグ」や「購買意図シグナル」に変換。複数チャネルの顧客IDを統合し、完全な「顧客プロファイル」を構築します。

フェーズ3：データ活用 - 収益へつなげるマルチチャネルアプローチ

- 新機能4：MAACオムニチャネルシナリオ配信LINEを起点に、SMS、Email、WhatsAppまでリーチを拡張。顧客の行動に応じて最適なチャネルを自動選択し、コンバージョン率を最大化します。- 新機能5：CAAC商品レコメンデーション：蓄積されたプロファイルに基づき、AIが会話の流れで最適な商品を提案。サポートの場面をそのまま「販売機会」へと進化させます。画像：新機能５ CAAC商品レコメンデーション

■ 最新事例紹介：AIを「企業の頭脳」として活用し、成果を最大化

【台湾】飲食チェーン「點點心（DimDimSum）」

独自のプライベートナレッジベースを構築し、以下の成果を達成しました。

- 顧客からの問い合わせの約70%を自動対応- カスタマーサービスの応答スピードを452倍へ改善- 顧客の待ち時間を88%短縮

画像：台湾の事例データ

クレッシェンドラボ・2026 Q1 Product Launch (Vol.1 ）

全てのアップデートの詳細はこちら :https://blog.cresclab.com/ja/product-launch-26q1

AIツールの企業活用が当たり前になった今、競争力を左右するのは「どれだけ質の高い顧客インタラクションデータを蓄積できるか」です。クレッシェンドラボは、今後も最新のAI技術で顧客データを「活きた資産」へと変換し、企業の継続的な成長を支援してまいります。

以 上

◆ クレッシェンド・ラボについて

クレッシェンドラボは、台湾発のAIコミュニケーションクラウド企業として、AI×コミュニケーション技術を基盤に、企業の業務効率向上と顧客体験向上を支援しています。アジア市場で蓄積してきた膨大なインタラクションデータを“行動可能なインサイト”に変換し、マーケティング、セールス、カスタマーサービスの価値最大化を実現しています。MAAC（AIマーケティング自動化）、CAAC（AI対話エージェント）、DAAC（AIデータ洞察）を通じ、企業の自動化、データ統合、オムニチャネル施策を後押ししています。台湾、日本、タイ、シンガポールを中心に 800以上のブランドを支援し、国際投資機関および多くの業界パートナーから高い評価を得ています。また、長年の技術力とローカライズ対応が評価され、台湾では4年連続でLINE Technology Partner - Gold、タイではLINE Developer Partner Expert（最上位）認定、そして2025年に日本でLINE Technology Partner認定を取得し、アジアで唯一、3市場すべてのLINE技術認定を保有する企業となりました。



【日本法人】

・会社名 株式会社クレッシェンド・ラボ

・代表者 猪股 唯耶（いのまた・ゆいま）

・所在地 〒106-0032 東京都港区六本木7丁目21-24 THE MODULE 302

・設立 2022年1月

・ウェブサイト https://www.cresclab.com/jp

・プレスリリース一覧 https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106190



【台湾本社】

・会社名 漸強実験室 (Crescendo Lab)

・代表者 CEO 薛覲 (シュエ・ジン | Jin Hsueh)

・所在地 台湾 / 台北市松山區健康路156號5樓

・設立 2017年6月

・ウェブサイト https://www.cresclab.com/