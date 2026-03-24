株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、福岡県飯塚市の商業施設 「ゆめタウン飯塚」内に、『アカチャンホンポ ゆめタウン飯塚店』を 2026年4月16日（木）に オープンいたします。また、オープンを記念いたしまして期間限定セールやポイントアップ企画などを実施いたします。

アカチャンホンポ は、妊娠・出産・子育てに必要なさまざまな商品や情報、イベントなどを提供する、地域の皆さまに愛されるお店を目指し、子育て環境の変化や多様化する生活スタイルに合わせて、「赤ちゃんのいる暮らし」をサポートしてまいります。









■期間限定セール・オープン記念特典

4月16日（木）～4月19日（日）まで期間限定セールを開催します。ゆめタウン飯塚店だけの特別価格の商品を多数ご用意して、皆さまのご来店をお待ちしております。



オープン記念特典として、セール期間中お買上げいただいた方に「水99％Super 手口まわりウェットティッシュ（30枚入）」をプレゼントいたします。（各日先着200名様限定 ※1家族様1点限り）





さらに期間中、税込50,000円以上のベビーカー・チャイルドシート・ベビーラックのいずれかをご購入の方へ「水99％Super 新生児からのおしりふき 90枚×16個」を、税込25,000円以上の抱っこ紐・ふとんセット・ベッドのいずれかをご購入の方へ「水99％Super 新生児からのおしりふき 90枚×8個」をプレゼントいたします。

会員登録でお得なアカチャンホンポ ポイントは、4月16日（木）～4月19日（日）の4日間全品ポイント10倍を実施いたします。

■アカチャンホンポの会員登録でお得

入会費･年会費無料のポイント･アプリ会員に登録いただくと、さまざまな特典があります。

アプリ登録でお得な情報やクーポンを受け取ることができます。

また、出産予定日をご登録いただいたお客さまには、出産育児に役立つサンプルセット＆マタニティキーホルダーをプレゼントいたします。









■店舗概要

【店名】アカチャンホンポ ゆめタウン飯塚店

【所在地】〒820-0017 福岡県飯塚市菰田西3-6-1 ゆめタウン飯塚 2F

【開店日】2026年4月16日（木）

【営業時間】10：00～21：00 （状況により変更となる場合があります）

【商品構成】マタニティ・ベビー・キッズ用品（出産準備品、育児雑貨、衣料、玩具、ギフトなど）

【店舗HP】 https://stores.akachan.jp/340

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp