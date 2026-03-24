薬や病院にたよらず健康長寿で生きる人の必読健康書『食生活が人生を変える 細胞が活気づく“自然療法”の知恵』著者東城百合子が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年３月１０日に『食生活が人生を変える 細胞が活気づく“自然療法”の知恵』著者東城百合子が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『食生活が人生を変える 細胞が活気づく“自然療法”の知恵』著者東城百合子
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4bJcZzW
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4dzjNCQ
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408200
■一家に一冊！ 薬や病院にたよらず健康長寿で生きる人の必読健康書。
自然療法の大家、東城百合子の教えがこの一冊に丸ごと！
体の芯から丈夫になったの声続々！
■この「自然療法」の知恵を知れば、どんな病気も不調も怖くない！
「本当に正しい食事のしかた」してますか？
安全で効果的な「手当て法」が暮らしの中にありますか？
自然治癒力が上がり、幸せを呼び込む「生活習慣」知ってますか？
本書で、一日一日、全身が丈夫になっていく心地良さを、実感してください。
■免疫力を最大限に高める！ 家庭で誰でもできる「病気別・食事療法と手当て法」。
◎アトピー・かぜ・ガン・下痢便秘・高血圧
産前産後・子宮筋腫・自律神経失調症・ねんざ・不眠・疲労……。
◎薬草茶・玄米菜食・梅干しの黒焼き・手作りタクワン
ビワ葉温灸・豆腐湿布・砂療法……。
■目次
・１章 自然の摂理を知れば、「見えない力」を味方にできる
・２章 「細胞の動きを正し、生命力を強める」食事のしかた
・３章 “９０歳で若者のごとき”長寿者に共通する生活習慣
・４章 治りにくい病も、肝臓・腎臓が回復すれば健康はもどる
・５章 「体から毒素を出す」のが健康維持の秘訣です
・６章 ちょっと体調が良くないときの家庭ですぐ役立つ「自然療法の知恵」
・７章 家庭で誰でもできる「病気別・自然療法」
■著者 東城百合子（トウジョウユリコ）
自然食・自然療法の大家として知られる。
１９２５年（大正１４年）岩手県生まれ。
日本の栄養学の草分けだった佐伯矩博士に師事、栄養士となる。
２０代で重症の肺結核となったが、自然療法によって自らの病気を克服。
それをきっかけに健康運動を始める。世界的な大豆博士といわれる、
当時国際栄養研究所所長、国際保健機構理事のＷ・Ｈ・ミラー博士に師事、自然の栄養学を学ぶ。
１９６０年には沖縄にわたり４年間、全島に健康改革の灯をともした。
出版活動、自然食料理教室栄養教室、生活塾、講演活動、健康運動に力を注ぐ。
１９７３年５月、月刊誌『あなたと健康』を出版し、以来、出版活動と共に、体と心の健康運動を進める。
その確かな理論と実績は大反響を呼び、今なお多くの人に多大な影響を与えている
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『食生活が人生を変える 細胞が活気づく“自然療法”の知恵』著者東城百合子
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─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344920/images/bodyimage1】
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配信元企業：株式会社三笠書房
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自然療法の大家、東城百合子の教えがこの一冊に丸ごと！
体の芯から丈夫になったの声続々！
■この「自然療法」の知恵を知れば、どんな病気も不調も怖くない！
「本当に正しい食事のしかた」してますか？
安全で効果的な「手当て法」が暮らしの中にありますか？
自然治癒力が上がり、幸せを呼び込む「生活習慣」知ってますか？
本書で、一日一日、全身が丈夫になっていく心地良さを、実感してください。
■免疫力を最大限に高める！ 家庭で誰でもできる「病気別・食事療法と手当て法」。
◎アトピー・かぜ・ガン・下痢便秘・高血圧
産前産後・子宮筋腫・自律神経失調症・ねんざ・不眠・疲労……。
◎薬草茶・玄米菜食・梅干しの黒焼き・手作りタクワン
ビワ葉温灸・豆腐湿布・砂療法……。
■目次
・１章 自然の摂理を知れば、「見えない力」を味方にできる
・２章 「細胞の動きを正し、生命力を強める」食事のしかた
・３章 “９０歳で若者のごとき”長寿者に共通する生活習慣
・４章 治りにくい病も、肝臓・腎臓が回復すれば健康はもどる
・５章 「体から毒素を出す」のが健康維持の秘訣です
・６章 ちょっと体調が良くないときの家庭ですぐ役立つ「自然療法の知恵」
・７章 家庭で誰でもできる「病気別・自然療法」
■著者 東城百合子（トウジョウユリコ）
自然食・自然療法の大家として知られる。
１９２５年（大正１４年）岩手県生まれ。
日本の栄養学の草分けだった佐伯矩博士に師事、栄養士となる。
２０代で重症の肺結核となったが、自然療法によって自らの病気を克服。
それをきっかけに健康運動を始める。世界的な大豆博士といわれる、
当時国際栄養研究所所長、国際保健機構理事のＷ・Ｈ・ミラー博士に師事、自然の栄養学を学ぶ。
１９６０年には沖縄にわたり４年間、全島に健康改革の灯をともした。
出版活動、自然食料理教室栄養教室、生活塾、講演活動、健康運動に力を注ぐ。
１９７３年５月、月刊誌『あなたと健康』を出版し、以来、出版活動と共に、体と心の健康運動を進める。
その確かな理論と実績は大反響を呼び、今なお多くの人に多大な影響を与えている
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『食生活が人生を変える 細胞が活気づく“自然療法”の知恵』著者東城百合子
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配信元企業：株式会社三笠書房
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