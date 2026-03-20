2026年アカデミー賞のレッドカーペットにて、俳優ケイト・ハドソン氏が披露した3,500万ドル相当(約56億円)のグリーンダイヤモンドが世界的な衝撃を与えています。この歴史的なジュエリーの登場により、国内でもカラー（ファンシーカラー）ダイヤモンドへの関心が急速に高まりました。買取専門店「おもいお」では、GIA資格保持者による高度な専門査定体制の強化を進めています。

■2026年オスカーが示した「個性の輝き」と世界的な宝飾トレンド

https://omoio.co.jp/column/color-diamond-purchase-guide-2026/

2026年3月の第98回アカデミー賞授賞式にて、俳優ケイト・ハドソン氏が披露した推定3,500万ドルのグリーンダイヤモンドが世界に衝撃を与えました。この希少石の登場は、従来の無色透明なダイヤの概念を塗り替え、「色彩を持つダイヤモンド」の究極的な資産価値を広く知らしめることとなりました。

この歴史的な瞬間を境に、ハイジュエリー市場のトレンドは「希少な色彩」へシフトしております。博物館級のグリーンダイヤへの注目は、ピンクやブルー、イエローといった「ファンシーカラーダイヤモンド」全体の需要を押し上げました。

現在、日本国内でも所有するカラーダイヤの価値を再確認したいというニーズが急増しております。

■「ファンシーダイヤモンド」査定における専門性の重要性

ファンシーダイヤモンドは、色の起源や彩度、プロポーションのわずかな違いで資産価値が数倍から数十倍も変動するため、その査定には極めて高い専門性が求められます。

しかし国内の買取店では、正確なデータや販路を持たないために、単なる「ダイヤモンド」として安価に算出されたり、デザイン性が加味されず地金の重さだけで査定されたりするケースが少なくありません。

消費者が安心して資産を託すためには、国際的な鑑定基準に基づいた深い知見と、刻一刻と変化するグローバルな市場相場をリアルタイムで把握する専門能力が不可欠となっています。

■「おもいお」の取り組み｜国際基準の査定体制とグローバルネットワーク

買取専門店「おもいお」は、カラーダイヤモンドの需要高まりを受け、以下の3軸を中心に査定体制を強化いたしました。

・GIA認定資格者の監修・国際相場のリアルタイム反映・独自販路による海外販路を活用した取引

世界権威であるGIA（米国宝石学会）の資格保持者が、科学的根拠に基づき石の真価を正当に評価いたします。また、香港やニューヨーク等の主要拠点と連携し、オスカー後の世界的な需要動向を査定価格へ即座に反映します。

さらに、自社で海外への直接輸出ルートを確保しているため、中間マージンのカットが可能です。市場動向を反映した価格の買取価格を提示できる体制を整えております。

■おもいお銀座店鑑定士のコメント

「ケイト・ハドソン氏が纏ったグリーンダイヤモンドの輝きは、宝石が単なる装身具を超え、時代を象徴する『究極の資産』であることを再認識させてくれました。

これほどまでの希少石が話題になることは、私たちが日常的に扱うピンクやブルー、イエローといったカラーダイヤモンドの価値を再発見する大きなきっかけとなるでしょう。

しかし、日本国内にはまだ『色がついているから価値が低い』と誤解されたまま、正当な評価を受けずに眠っているカラーダイヤモンドが数多く存在します。

私たちはGIAの専門知識を武器に、お客様が大切にされてきたジュエリーに宿る『真の価値』を見極めたいと考えております。」

■買取専門店「おもいお」について

「おもいお」では、単に品物を買取する「鑑定」の枠組みを超え、製品が持つ歴史やお客様の想いを汲み取り、次の所有者へと価値をつなぐ「査定」を重視しております。今回のカラーダイヤモンドの査定強化を通じ、健全なラグジュアリー市場の循環に寄与してまいります。

・店頭買取（銀座／築地／心斎橋）・宅配買取（全国対応）・出張買取（全国対応）・LINE査定：https://lin.ee/FJYmS4C・公式サイト：https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞営業時間 ：10:00～20:00（年中無休）電話番号 ：03-6263-0835公式サイト：https://omoio.co.jp公式LINE ：https://lin.ee/FJYmS4C

＜おもいお 東京銀座本店＞所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F

＜おもいお 築地店＞所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F

＜おもいお 大阪心斎橋店＞所在地：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要

社名 ：株式会社Tieel（ティール）所在地：東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F設立 ：2016年1月8日代表者：代表取締役社長 高源 雅洋事業 ：リユース事業・EC事業URL ：https://tieel.jp