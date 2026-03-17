福岡県八女市に店舗を構えるお茶専門店「お茶村」（所在地：福岡県八女市室岡1008、代表取締役：大石奈央子）は、新店舗オープン2周年を記念し、2026年3月20日（金）から3月22日（日）までの3日間、「お茶村 新店舗2周年祭」を開催いたします。

新店舗2周年祭期間中は、人気商品の特別セールや数量限定の福袋販売、カフェでの限定スイーツや体験型イベントなど、店舗全体で楽しめる企画を多数ご用意。地域のお客様への日頃の感謝を込めた、お茶村ならではの特別なお祭りイベントとなります。

地域のお客様に支えられて迎える2周年

お茶村の店舗は、八女茶の魅力をより身近に感じていただける場所としてオープンいたしました。店内では、八女茶をはじめとしたお茶商品や健康茶、食品、ギフト商品などを取り扱い、2階には八女抹茶を使ったスイーツやドリンクを楽しめるカフェを併設しております。オープン以来、観光客の方や地元のお客様にご利用いただき、八女のお茶文化を気軽に体験できる場所として多くの方に親しんでいただいております。今回の2周年祭では、これまでご愛顧いただいた皆さまへの感謝の気持ちを込めて、店舗全体で楽しめる企画を多数ご用意しています。

1階店舗 人気商品が最大50％OFFの感謝セール

1階の物販フロアでは、人気商品を中心に周年祭限定の特別価格で販売いたします。主なセール内容は以下の通りです。・健康茶シリーズ 最大50％OFF・旨味だし・だしシリーズ 10％OFF・抹茶商品 10％OFF・陶器商品 10％OFFさらに、周年祭限定の「2周年祭福袋」を数量限定で販売。お茶村の人気商品を詰め合わせたお得なセットとなっています。また、お土産や贈答用としても人気のイベント限定ギフト商品も登場予定です。期間中は日替わり目玉商品もご用意しており、訪れるたびに楽しめるお祭り企画となっています。

2階カフェ 人気スイーツ＆限定メニューが勢ぞろい

2階カフェでは、八女抹茶を使った人気スイーツやドリンクに加え、周年祭限定の特別メニューをご用意しています。人気のフローズンドリンク「フロスティーノ」は以下の3種類。抹茶の濃厚さが違うことで人気の・日本一フロスティーノ・八女抹茶フロスティーノ・あまおうフロスティーノ濃厚でなめらかな口当たりと、素材の味をしっかり楽しめる人気ドリンクです。

さらにタピオカドリンクも登場。・抹茶タピオカ・あまおうタピオカ

また、昨年の周年イベントで大好評だったミルフィーユスイーツも復活し、サクサクの食感と抹茶の香りを楽しめます。

抹茶好き必見 ジェラートに抹茶を「かけ放題」

今回の周年祭では、お茶村ならではの特別イベントも開催します。それが「ジェラートに抹茶かけ放題」サービス。お好きなジェラートに、香り高い八女抹茶を好きなだけかけて楽しめる体験型イベントです。濃厚なジェラートに抹茶のほろ苦さが加わり、より深い味わいの抹茶スイーツとして楽しめます。抹茶好きにはたまらない、周年祭限定の人気企画となりそうです。

新登場 「八女抹茶シフォンケーキ」

今回の周年祭では、新作スイーツも登場します。八女抹茶シフォンケーキふわふわの軽やかな食感のシフォン生地に、八女抹茶の上品な香りを閉じ込めた新商品です。抹茶の風味をしっかり感じながらも、やさしい甘さで食べやすく、カフェタイムにぴったりの一品に仕上げました。この2周年祭から販売開始となる、新たな人気スイーツです。

お茶のある暮らしを、もっと楽しく

お茶村では「お茶をもっと身近に、もっと楽しく」をテーマに、八女茶の新しい楽しみ方を提案しています。今回の2周年祭では・お茶や健康茶のお買い物・抹茶スイーツを楽しむカフェ時間・イベントならではの体験企画など、お茶の魅力を様々な形で体験できる内容となっています。春の訪れを感じるこの季節、ぜひご家族やご友人と一緒にお茶村へお越しください。スタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

開催概要

お茶村 新店舗2周年祭

■開催期間2026年3月20日（金）～3月22日（日）■開催場所お茶村店舗所在地：福岡県八女市室岡1008TEL：0943-24-0003営業時間：1階店舗 9：30～18：00 2階絶景カフェ：11：00～17：30（LO 17：00）【1階店舗】・健康茶 最大50％OFF・旨味だし・だしシリーズ 10％OFF・抹茶商品 10％OFF・陶器商品 10％OFF・2周年祭福袋・限定お土産ギフト・日替わり目玉商品【2階カフェ】・フロスティーノ（日本一／抹茶／あまおう）・タピオカ（抹茶／あまおう）・ミルフィーユ・ジェラート抹茶かけ放題・新商品「八女抹茶シフォンケーキ」・周年祭限定メニュー

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