こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
AOKI新たな店舗フォーマット「AOKIららテラス 武蔵小杉店」2026年2月27日（金）オープン3日間で計画を大幅に上回り大盛況！
〜幅広い商品ラインナップでお客様の日常のあらゆるシーンに寄り添う〜
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が2026年2月27日（金）にオープンしたAOKIららテラス 武蔵小杉店が好調に推移しています。本店舗は、株式会社AOKIが働く環境やライフスタイルの変化、働く服への価値観も多様化する現代に対応すべく「LIFE&WORK STYLEのAOKI」のビジョンを掲げ変革を図っている中で、AOKIの新たな店舗フォーマットとして新規出店を行いました。
中でも、銀座本店でも多くのご支持をいただいている上質スーツをラインナップした「ロイヤルコーナー」が堅調に推移。AOKIが創業から培ってきた「ものづくり」に対する想いと技術力を集結させた「金のスーツ」やイタリア名門生地ブランドREDA社とコラボレーションしたスーツをはじめとした高価格帯のスーツが好調です。
■多様化する働く服へのニーズにお応えできる商品ラインナップ
AOKIららテラス 武蔵小杉店は、神奈川県川崎市にある大型ショッピングセンター「ららテラス 武蔵小杉」内に位置しており、ビジネスパーソンはもちろんのこと、武蔵小杉駅を利用する方や近隣にお住まいのファミリー層など、幅広い年代の方々がご来店されています。
ビジネスパーソンの変化するライフスタイル・ワークスタイルに合わせ、働く服の価値観も多様化する現代において本店舗では、ビジネス・カジュアル・レディースの幅広い商品ラインナップでお客様の日常のあらゆるシーンを彩るアイテムを展開しています。
本店舗は、外観・内観に2025年10月にフルリニューアルを行った大型旗艦店である銀座本店のデザインを継承し「街の総合洋品店」をキーコンセプトに懐かしさと新しさが調和する、お客様がゆったりとくつろいでお買い物をお楽しみいただける空間づくりを行いました。
また、幅広い商品ラインナップの中で、銀座本店でも堅調に推移している「ロイヤルコーナー」が本店舗でも好調。インポート素材のスーツ・シャツ・ネクタイなど上質なアイテムを集めたコーナーは、特別な1着やここぞというときの1着を選ばれるお客様からご支持いただいております。
今後もAOKIでは、新たなAOKI店舗を全国の主要拠点へと順次拡大をしてまいります。そして、「LIFE&WORK STYLEのAOKI」を目指し、日常のあらゆる場所・場面からお客様の人生のさまざまなシーンに最高の装いをご提供し続けてまいります。
AOKIららテラス 武蔵小杉店リニューアル概要
2025年10月にフルリニューアルを行った大型旗艦店である銀座本店のデザインを継承し、「街の総合洋品店」をキーコンセプトに、懐かしさと新しさが調和する空間づくりを行いました。
■ゆったりとくつろいでお買い物をお楽しみいただける環境
従来の郊外型のAOKI店舗と比較して、商品配置や店内照明、BGMに至るまでお客様がゆったりと気持ちよくお買い物体験ができる環境を目指しました。木の温もりを感じる内装からは、街の総合洋品店のキーコンセプトらしく、どこか懐かしさを感じていただけます。
■広々としたビジネスカジュアル・レディースコーナー
従来のメンズスーツ中心の商品構成から、AOKIが目指す売上高構成比「ビジネス4割:カジュアル3割:レディース3割」を反映した売場構成に進化しました。加えて、AOKIが提案する着まわし提案「1×3（ワンクロスリー）」を反映した商品配置で、トータルコーディネートでお選びいただけます。
【店舗情報】
店舗名：AOKIららテラス 武蔵小杉店
住 所：神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1302 ららテラス 武蔵小杉2Ｆ
電話番号：044-738-0388
店舗面積：80坪
営業時間：10:00〜21:00
※このリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
本件に関するお問合わせ先
■報道関係からのお問い合わせ
株式会社AOKI本社 広報担当：竹村・石津
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588 / FAX： 045-942-1608 Ｍａｉｌ：aokipr@aoki-style.com
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が2026年2月27日（金）にオープンしたAOKIららテラス 武蔵小杉店が好調に推移しています。本店舗は、株式会社AOKIが働く環境やライフスタイルの変化、働く服への価値観も多様化する現代に対応すべく「LIFE&WORK STYLEのAOKI」のビジョンを掲げ変革を図っている中で、AOKIの新たな店舗フォーマットとして新規出店を行いました。
■多様化する働く服へのニーズにお応えできる商品ラインナップ
AOKIららテラス 武蔵小杉店は、神奈川県川崎市にある大型ショッピングセンター「ららテラス 武蔵小杉」内に位置しており、ビジネスパーソンはもちろんのこと、武蔵小杉駅を利用する方や近隣にお住まいのファミリー層など、幅広い年代の方々がご来店されています。
ビジネスパーソンの変化するライフスタイル・ワークスタイルに合わせ、働く服の価値観も多様化する現代において本店舗では、ビジネス・カジュアル・レディースの幅広い商品ラインナップでお客様の日常のあらゆるシーンを彩るアイテムを展開しています。
本店舗は、外観・内観に2025年10月にフルリニューアルを行った大型旗艦店である銀座本店のデザインを継承し「街の総合洋品店」をキーコンセプトに懐かしさと新しさが調和する、お客様がゆったりとくつろいでお買い物をお楽しみいただける空間づくりを行いました。
また、幅広い商品ラインナップの中で、銀座本店でも堅調に推移している「ロイヤルコーナー」が本店舗でも好調。インポート素材のスーツ・シャツ・ネクタイなど上質なアイテムを集めたコーナーは、特別な1着やここぞというときの1着を選ばれるお客様からご支持いただいております。
今後もAOKIでは、新たなAOKI店舗を全国の主要拠点へと順次拡大をしてまいります。そして、「LIFE&WORK STYLEのAOKI」を目指し、日常のあらゆる場所・場面からお客様の人生のさまざまなシーンに最高の装いをご提供し続けてまいります。
AOKIららテラス 武蔵小杉店リニューアル概要
2025年10月にフルリニューアルを行った大型旗艦店である銀座本店のデザインを継承し、「街の総合洋品店」をキーコンセプトに、懐かしさと新しさが調和する空間づくりを行いました。
■ゆったりとくつろいでお買い物をお楽しみいただける環境
従来の郊外型のAOKI店舗と比較して、商品配置や店内照明、BGMに至るまでお客様がゆったりと気持ちよくお買い物体験ができる環境を目指しました。木の温もりを感じる内装からは、街の総合洋品店のキーコンセプトらしく、どこか懐かしさを感じていただけます。
■広々としたビジネスカジュアル・レディースコーナー
従来のメンズスーツ中心の商品構成から、AOKIが目指す売上高構成比「ビジネス4割:カジュアル3割:レディース3割」を反映した売場構成に進化しました。加えて、AOKIが提案する着まわし提案「1×3（ワンクロスリー）」を反映した商品配置で、トータルコーディネートでお選びいただけます。
【店舗情報】
店舗名：AOKIららテラス 武蔵小杉店
住 所：神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1302 ららテラス 武蔵小杉2Ｆ
電話番号：044-738-0388
店舗面積：80坪
営業時間：10:00〜21:00
※このリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
本件に関するお問合わせ先
■報道関係からのお問い合わせ
株式会社AOKI本社 広報担当：竹村・石津
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588 / FAX： 045-942-1608 Ｍａｉｌ：aokipr@aoki-style.com