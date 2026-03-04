株式会社ZENB JAPAN（ゼンブ ジャパン）（愛知県半田市、以下 ZENB）は、黄えんどう豆100％の豆パスタ「マメロニ」を使用したグルテンフリー※1の堅あげスナック「ZENBパスタスナック」シリーズから、新フレーバー「ブラックペッパー味」を、2026年3月4日（水）およびZENB公式サイトや他ECサイト（アマゾン、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Qoo10）にて発売します。ピリッとしたブラックペッパーの辛みに、ローストオニオンの旨みを重ねた、やみつきになる味わい。食べ応えのある堅あげ食感と、糖質23％オフ・脂質36％オフ・塩分50％オフ※2、1袋126kcalのヘルシー設計で、罪悪感なく楽しめる新しいスナック体験を提案します。

噛むほどおいしい、満足感のある堅あげ食感

「ZENBパスタスナック」は、黄えんどう豆100％の豆パスタ「マメロニ」をこめ油でカリッと揚げた、グルテンフリー※1のスナック。豆由来の香ばしさと旨みが噛むほどに広がり、しっかりとした食べ応えが特長です。今回登場するブラックペッパー味は、ピリッとした刺激 × ローストオニオンのコクがクセになる味わい。テレワークやオフィスでのおやつにはもちろん、ビールやワインと合わせた家飲みのおつまみとしても相性抜群です。

スナックなのに、糖質・脂質・塩分オフ。しかも1袋126kcal

スナックやおつまみを楽しみたいけれど、栄養やカロリーが気になる、そんな声に応えるのが「ZENBパスタスナック ブラックペッパー」です。・糖質23％オフ・脂質36％オフ・塩分50％オフ※２さらに、黄えんどう豆由来の食物繊維・たんぱく質・鉄分・ビタミンEも手軽に摂取可能※3。満足感がありながら、ダイエット中の栄養補給や小腹満たしのおやつ、外出先での間食にもおすすめです。

おいしく、カラダにも地球にもやさしいスーパーフード「黄えんどう豆」

黄えんどう豆は、北欧やギリシャなどで古くから食されてきた伝統的な豆類。食物繊維が豊富で、近年注目されている発酵性食物繊維（レジスタントスターチ）も含まれています。また、鉄・亜鉛・カリウムなどのミネラルが豊富で、植物性たんぱく質源としても世界的に注目されています。豆類は根粒菌の働きによって窒素肥料の使用量を抑えられるため、環境にもやさしいサステナブルな食材です。

新商品を含む販売アイテム

単品

価格：274円（税込・送料別）URL：https://zenb.jp/products/pastasnack-blackpepper01

ZENBパスタスナック ブラックペッパー3袋

内訳：ブラックペッパー味×3袋価格：642円（税込・送料別） *定期優待品 初回20％オフ（2回目以降10％オフ）URL：https://zenb.jp/products/pastasnack107

全種セット10袋（ブラックペッパー新商品おためし15％OFF／3月31日まで）

内訳：マイルドソルト味×3袋、コンソメ味×3袋、ブラックペッパー味×4袋価格：2,320円（税込・送料別）URL：https://zenb.jp/products/nonsubscription53

＜ZENB公式サイトに加え、以下のECサイトでも販売＞

・ZENB アマゾン店：https://www.amazon.co.jp/stores/page/5BC8D9EA-1782-4091-91D0-8044272EE6FC・ZENB 楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/zenbofficial/・ZENB Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/zenb/・ZENB Qoo10店：https://www.qoo10.jp/shop/zenb

いち早くリアルでも体験できるPOPUP情報

2026年3月6日（金）にオープンする期間限定POPUP「ZENB STORE & SANDWICH」でも販売します。●期間：2026年3月6日（金）～4月26日（日）●場所：ニュウマン高輪 North 1F（東京都港区高輪2丁目21-1）●営業時間：11:00～18:30●内容：・ZENB商品の販売・「ゼンブブレッド ふわもちロール」を使用したグルテンフリー＆プラントベースのサンドイッチ販売（MORETHAN BAKERY監修／店舗限定）

「ZENBパスタスナック ブラックペッパー味」商品情報

原材料名

豆パスタ（アメリカ製造）、こめ油、食塩、黒こしょう、ローストオニオン粉末

アレルギー情報 （特定原材料等28品目）

なし

栄養成分 1袋（30g）当たり

エネルギー：126kcalたんぱく質：6.2g脂質：3.8g炭水化物：18.5g 糖質：15.3g 食物繊維：3.2g食塩相当量：0.27g

賞味期限

製造から24か月※1 この商品のグルテン濃度は10ppm以下です。製造工場等では小麦を含む製品を製造しています。小麦にアレルギー症状のある方は、医師にご相談ください。※2分析による推定値。糖質15.3g/袋、塩分0.27g/袋、日本食品標準成分表2020年版(八訂) 小麦粉あられ比較※3分析による推定値、たんぱく質6.2g/袋

ZENBとは

野菜や豆といった植物を可能な限りまるごと“ぜんぶ”使った食で、おいしくてカラダにいい、人と社会と地球の健康に貢献する、ウェルビーイングな食生活を提案しています。動物性原料不使用で、可能な限り添加物も使用せず、素材そのもののおいしさと栄養を余すことなく活かしています。小麦や米よりもヘルシーで地球にもやさしい黄えんどう豆を使った「ZENBヌードル」「ZENBブレッド」「ZENBチップス」や、普段食べずに捨ててしまう芯や皮まで、まるごと野菜を使った「ZENBカレー」「ZENBスープ」「ZENBバトン」などを販売しています。・公式サイト：https://zenb.jp・Instagram：https://www.instagram.com/zenb_japan/・X：https://x.com/Zenb_jp

