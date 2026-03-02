株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する、ハローキティのショーと食事が楽しめるシアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」では、新作ランチ公演『Hello Kitty Lovely Jazz!!』を、3月19日（木）から6月30日（火）まで開催いたします。

本公演は、バンドリーダーのハローキティが歌い、踊り、トランぺッターとして、メンバーたちとともにジャズを演奏する大人気のランチ公演「HELLO KITTY JAZZ BAND SHOW」の最新作。新作『Hello Kitty Lovely Jazz!!』では、ジャズの定番曲 「It Don't Mean a Thing」や、誰もが知る童謡「おもちゃのチャチャチャ」、老若男女問わず盛り上がれるアップテンポな「Sing Sing Sing」など、全6曲を迫力満点の生パフォーマンスと共にお届けいたします。また、当施設のお料理は、ハローキティの顔をモチーフにした“チーズケーキ”や、ハローキティを模ったライスに、ピンクやイエローなど色鮮やかなカレーをかけた“カレーライス”、りんご型の“オムライス”など、写真映え間違いなしのハローキティオリジナルメニューを提供。ここでしか味わえないお料理を楽しみながら、可愛いハローキティのジャズバンドショーをご覧ください。

■『Hello Kitty Lovely Jazz!!』 概要

期間： 3月19日（木）～6月30日（火）時間： 11：00～13：30（開場11：00、最終入場12：00）料金： 大人／3,500円、子ども（4～12歳）／2,500円 ※すべて税込価格 ※1ドリンク・グリーティング料金・HELLO KITTY APPLE HOUSE入場料を含む※お好きなフードメニューも別途追加料金でご注文可能曲目： 「It Don't Mean a Thing」や「おもちゃのチャチャチャ」など含む6曲問合わせ： HELLO KITTY SHOW BOX（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） TEL 0799-70-9022

https://awaji-resort.com/hellokittyshowbox/?utm_source=awaji-resort.com&utm_medium=referral&utm_campaign=globalheader