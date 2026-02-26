株式会社ハブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：太田 剛、以下「ハブ」）とANAあきんど株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原 雄三、以下「ANAあきんど」）は、英国風PUBを通じて地域の魅力を発信する取り組み、「地域の魅力発信プロジェクト」に取り組んでいます。 本取り組みの第九弾として、香川県（知事︓池⽥ 豊人、以下「香川県」）と連携し、香川県の魅⼒あるお酒や産品を味わっていただける「香川フェア（KAGAWA FAIR）」を、首都圏の店舗で実施します。

■地域の魅⼒発信プロジェクト「⾹川フェア（KAGAWA FAIR）」概要

実施期間2026 年3 月2 日（月）～ 2026 年3 月31 日（火）実施店舗HUB羽田空港第2ターミナル店、HUB渋谷道玄坂店、HUB上野昭和通り店、HUB新宿西口大ガード店、HUB浜松町店実施内容フェアメニューの販売香川県の魅力あるお酒や産品をご用意しましたので、この機会にぜひ、実施店舗にてお楽しみください。

香川フェア（KAGAWA FAIR）に参画いただく事業者様（順不動）

【対象メニュー】・讃岐くらうでぃ・HUB くらうでぃピーチフィズ

【対象メニュー】・サクサク︕うどんスナック～⿊こしょう味～

【対象メニュー】・瀬⼾内香る︕オリーブカプレーゼ・タコとジャガイモのオリーブアヒージョ

【対象メニュー】・⾦陵⽂旦酒・HUB ⽂旦

【対象メニュー】・HUB マティーニハイボール・オリーブサイダー・⼩⾖島名物︕オリーブポテトチップス

ハブとANAあきんどは、今後も地域ならではのお酒や産品、地域の情報を発信し、新たな人流・商流の創出による地域活性化の取り組みを積極的に実施します。

