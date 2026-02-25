パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、パソコン工房WEBサイトにて、家庭向けノートパソコンやクリエイター向けノートパソコンなどが対象となる『ノートパソコン決算セール』を2026年3月10日（火）16時59分までの期間限定で開催中です。

■『ノートパソコン決算セール』開催中

パソコン工房インターネット通販ではただいま『ノートパソコン決算セール』を3/10（火）16:59まで実施中！ご家庭向けやゲーミング、クリエイター向けなどのノートパソコンをラインナップしております。ぜひこの機会にお買い物をお楽しみください。

◇『ノートパソコン決算セール』セール情報

実施期間：2026年2月24日（火）～2026年3月10日（火）16時59分までhttps://www.pc-koubou.jp/pc/kessan_sale.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260225_1&utm_content=nonpay

■ 会員限定！BTOパソコン送料無料実施中！

パソコン工房ではただいま、パソコン工房WEB会員またはビジネスご優待会員の方を対象にBTOパソコンを送料無料でお届けしております！対象地区は日本全国（沖縄・離島も含む）となり、購入点数やセール品に関わらず対象となりますので、この機会にぜひお買い物をお楽しみください。※アウトレットパソコン・中古パソコンは対象外です。

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ セール対象 BTOパソコン

下記は、セール対象モデルの例になります。他にも複数のセール対象モデルをご用意しております。【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：STYLE-15FH127-i5-UCEX通常価格：124,800円セール価格：114,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1160053&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260225_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home / インテル® Core™ i5-12450H プロセッサー / CPU統合チップセット / DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 8GB(8GB×1) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / インテル® UHD Graphics / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット) / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：SENSE-18WG181-U7-VKSX通常価格：614,700円セール価格：499,700円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1140133&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260225_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255HX / インテル® HM870 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU / 18型(非光沢カラー液晶) / WQXGA(2560×1600ドット)

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房ホームページhttps://www.pc-koubou.jp/※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。※掲載商品については、対象期間中であっても売り切れや完売となる場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム Webマーケティング営業GTel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp