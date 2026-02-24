ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー®️」（https://ideatech.jp/service/report-pr ）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、「LLMO視点での『調査PR』戦略バイブル」を無料公開しました。

■このガイドのポイント

https://ideatech.jp/download/328/?utm_source=pr_260224%20

1.AI検索がGoogle検索を逆転、情報選別の新ルールを解説2.BtoB企業の課題「PRネタ不足」が43.6%で1位と判明3.「調査PR」がLLMOに最強な3つの理由（唯一性・鮮度・権威性）を提示

■「LLMO視点での『調査PR』 戦略バイブル」：概要

ググる」から「AIに聞く」へ--検索行動の不可逆的なシフトが、企業のマーケティング戦略に根本的な変革を迫っています。株式会社IDEATECHが2025年1月に実施した調査では、デジタルPR会社の選定プロセスにおいて生成AIで情報収集する層が52.9%に達し、Google等の検索エンジン（36.8%）を大きく上回る歴史的な逆転現象が観測されました。一方、BtoB広報担当者の91.3%がLLMO対策を重要視しながらも、43.6%が「PRネタ・コンテンツ不足」という現場課題を抱えています。本ガイドは、この課題を解決する最強のLLMO施策として「調査PR」の戦略的活用法を体系的に解説します。

＜この資料でわかること＞

・AIが優先引用する「情報の3条件」とRAG（検索拡張生成）の仕組み・PR会社選定の「新基準」-AI時代に選ぶべき3要件と失敗しない選び方・調査データの多段階活用ロードマップ-配信からSNS・ホワイトペーパー・営業資料への展開戦略

＜こんな方におすすめ＞

・プレスリリースを配信しても成果が見えにくいと感じている広報・PRご担当者様・「コンテンツ枯渇」に悩み、何を発信すべきか迷っているマーケティング担当者様・AI検索時代に対応したPR会社を選定したい経営層・責任者の方

■解説ガイド目次

https://ideatech.jp/download/328/?utm_source=pr_260224%20

Chapter-1 現状・背景（Context）：企業を包囲する「AI対応」の圧力Chapter-2 課題の定義（Problem）：重要性は理解しても「弾」がないChapter-3 解決策の提示（Solution）：なぜ「調査PR」が最強のLLMOなのかChapter-4 効果（Benefit）：データがもたらす資産価値Chapter-5 結論・提言：データドリブンなPRで、未来を先取りせよ

◾️売上に直結するホワイトペーパーで、質の高いリード・商談を創出するなら「レポピー®️」

https://ideatech.jp/download/328/?utm_source=pr_260224%20

「レポピー®️」とは、リード獲得を実現する「レポート型マーケティング」手法です。10年以上PR/マーケティング支援を行うプロが御社のサービス・会社の強みをヒアリングし「レポート」を行い、質の高いホワイトペーパー形式で納品いたします。詳しくはこちら：https://ideatech.jp/service/report-pr

■会社概要

会社名 ：株式会社IDEATECH（アイデアテック）代表者 ：代表取締役社長 石川友夫所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階設立日 ：2010年2月事業内容：①IDEAコンテンツ事業 ・リサーチデータマーケティング「リサピー®︎」 ・レポートマーケティング「レポピー®︎」 ・ソートリーダーシップマーケティング「ハクピー®︎」 ・コラムマーケティング「コラピー®︎」 ・Q&Aマーケティング「X-Questions®︎」 ②IDEA PR事業 ・PR戦略コンサルティング「PR-GROWTH」 ・PR内製化支援「IDEA PR houseAI」 ・LLMO戦略コンサルティング ③IDEAマーケティング事業 ④IDEAデザイン事業 ⑤IDEAセールス事業（コンテンツセールス®︎） ⑥IDEAソリューションズ事業 ⑦IDEA AI事業 ・生成AI導入・運用支援研修 ・生成AI研修URL ：https://ideatech.jp