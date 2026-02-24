こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
症例の紙上体験を通して集中治療の知識やセンスを身につける、「印ドリル」第4弾。『港島印 ICUドリル』発売
株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区 代表取締役社長：金原 俊)は、新刊『港島印 ICUドリル』（
監修 瀬尾 龍太郎／編著 Minatojima ICU GoodFellas）を2026年2月24日に刊行しました。
症例の紙上体験を通して集中治療の知識やセンスを身につけるドリルです。
くも膜下出血からドナー管理、心血管術後、薬物中毒、緩和ケア、臨床決断など、幅広い症例を収載しています。
◆目次
症例1 動脈瘤性くも膜下出血
症例2 窒息による心停止蘇生後の治療
症例3 重症頭部外傷に伴う脳死移植ドナー管理
症例4 頸髄損傷患者の緊急気管挿管
症例5 細菌性肺炎に伴うARDS
症例6 敗血症に合併したAKI
症例7 アルコール使用障害患者の急性肝不全
症例8 アルコール飲酒後の重症急性膵炎
症例9 重症呼吸不全患者の栄養管理
症例10 下部消化管穿孔，穿孔性腹膜炎による敗血症性ショック
症例11 白血病に対する同種造血幹細胞移植後
症例12 細菌性肺炎に惹起されたDKA
症例13 Stanford A型急性大動脈解離の緊急手術後
症例14 重症大動脈弁狭窄症に対する大動脈弁置換術後
症例15 急性心筋梗塞に対する血行再建に難渋した後の遷延する心原性ショック
症例16 多発外傷による出血性ショック
症例17 焚き火中の過誤による重症熱傷
症例18 急性薬物中毒疑いで搬送された若年女性
症例19 意識障害患者の緊急血液透析
症例20 神経学的予後が不良な患者の家族
症例21 ICUにおける急性呼吸不全に対する検査と治療の臨床決断プロセス
◆書誌情報
書名：港島印 ICUドリル
監修：瀬尾 龍太郎
編著：Minatojima ICU GoodFellas
発行月：2026年2月
判型：B5
頁数：280
定価：5,500円 （本体5,000円＋税10%）
ISBN：978-4-260-06292-3
発行元：医学書院
詳細・サンプル： https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/115421
【株式会社医学書院について】
1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。
治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。
