買取専門店「おもいお」を運営する株式会社Tieelは、欧州市場での日本産アコヤ真珠の需要拡大を受け、2026年2月18日より真珠製品の買取体制を強化いたします。

イタリアでの国際見本市を通じた世界的な再評価を背景に、GIA資格を持つ鑑定士が国際水準の査定を提供します。国内に眠る良質な真珠の循環を促進し、反映する仕組みを構築しています。

■欧州市場で「日本産アコヤ真珠」が再注目される背景

https://omoio.co.jp/column/akoya-pearl-market-2026/

2026年1月16日から20日まで、イタリアのビチェンツァで開催された欧州最大級の宝飾品見本市「ビチェンツァオーロ（VICENZAORO）」において、日本産アコヤ真珠に特化したセミナー「Japan Akoya Pearls Seminar - History, Quality and Sustainability」が開催されました。

同セミナーでは、19世紀末に日本で発明された養殖技術の歴史に加え、最新の「真珠指針2025（Pearl Standard 2025）」に基づいた品質基準、そして養殖から加工まで全ての素材を無駄にしない、「ゼロエミッション」の取り組みが紹介されました。

特に、持続可能性（サステナビリティ）を重視する欧州のバイヤーからは、日本独自の加工技術や環境保全活動に対して極めて高い評価が寄せられており、今後の欧州市場の本格的な普及が期待されています。

■真珠輸出の現状と「おもいお」が買取を強化する狙い

2025年の日本の真珠輸出額は総額約412億円に達しておりますが、その内訳は香港向けが約355億円と8割以上を占めているのが現状です。対して、イタリア向けは現状約4％（全体の約1％）に留まっており、欧州市場は極めて大きな潜在成長性を秘めています。

当社「おもいお」では、この国際的な需要の多角化をいち早く反映し、アコヤ真珠をはじめとする真珠商材を重点商材の1つとして位置づけ、買取体制を大幅に拡充いたしました。

世界的な流通ルートを持つ当社だからこそ、現在の輸出好調と欧州での再評価をいち早くキャッチし、査定価格への反映を可能にしております。

■なぜ今、アコヤ真珠の「買取強化」が必要なのか

現在、真珠業界は大きな転換期を迎えています。海水温の上昇や環境変化により、良質なアコヤ真珠の減産が続いており、特にテリ（光沢）が強く、巻きの厚い高品質な真珠は、新品市場でも入手が困難な状況が続いています。

一方で、日本国内の家庭には、冠婚葬祭用として購入された高品質なアコヤ真珠が数多く眠っていると考えられます。

これまで「真珠は経年劣化しやすく、二次流通での評価が難しい」というイメージが先行していましたが、適切なメンテナンスと国際基準の査定眼があれば、宝石としての価値を再定義することが可能です。

当社は、欧州での「ジャパン・クオリティ」への信頼の高まりを追い風に、これら国内の優良なストックを世界へとつなぐ橋渡し役を担います。

■「おもいお」の真珠査定における2つの強み

1.GIA資格を持つ査定士による「国際基準」の評価

真珠の査定には、テリ・巻き・キズ・形・サイズといった多岐にわたる専門知識が必要です。当社には世界で最も威厳のある宝石学教育機関であるGIA（米国宝石学会）の資格を持つ査定士が在籍しており、国際オークションの相場に基づいた客観的なデータ査定を提供しております。

2.希少宝石・大珠パールの特別評価枠を設置

生産数が激減している8mm以上の大珠や、花珠（はなだま）級の輝きを持つ高品質な真珠については、現在の希少性を付加価値として高く評価いたします。独自の販路を持つことで、一般的な買取相場に捉われない、市場実勢を反映した価格提示を実現しています。

■おもいお銀座店鑑定士のコメント

「これまで日本の真珠市場はアジア圏の動向に大きく左右されてきましたが、イタリアでのセミナー成功は、アコヤ真珠が『世界の共通言語』として再認識された象徴的な出来事です。欧州バイヤーが注目しているのは、単なる見た目の美しさだけでなく、日本の養殖技術が持つ歴史と環境への配慮です。私たちはこの価値を正しく理解し、お客様の大切な真珠に最大限の評価を下すことで、真珠文化の継続的な発展に寄与してまいります。」

■買取専門店「おもいお」について

「おもいお」では、GIA（米国宝石学会）認定資格を持つ査定士が在籍しており、国際基準に基づいた高精度な査定を実施しています。国内外の最新市場データや素材価格の動向を迅速に反映し、宝飾品一つひとつの価値を精緻に分析・評価。

銀座を拠点に、プロフェッショナルな視点で確かな価値を見極める買取サービスを提供しています。

・店頭買取（銀座／築地／心斎橋）・宅配買取（全国対応）・出張買取（全国対応）・LINE査定：https://lin.ee/FJYmS4C・公式サイト：https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞営業時間 ：10:00～20:00（年中無休）電話番号 ：03-6263-0835公式サイト：https://omoio.co.jp公式LINE ：https://lin.ee/FJYmS4C

＜おもいお 東京銀座本店＞所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F

＜おもいお 築地店＞所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F

＜おもいお 大阪心斎橋店＞所在地：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要

社名 ：株式会社Tieel（ティール）所在地：東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F設立 ：2016年1月8日代表者：代表取締役社長 高源 雅洋事業 ：リユース事業・EC事業URL ：https://tieel.jp