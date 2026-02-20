YZ BLU CRU FIM Europe Cup SuperFinale参戦ご招待について

〜MXoNに併催 世界中の若手BLU CRUライダーが集う国際大会〜ヤマハ発動機販売株式会社は、10月2日(金) 〜 4日(日)にフランスで開催されるモトクロス国別対抗戦「Monster Energy FIM MXoN（モトクロス・オブ・ネイションズ）」に併催のレース「2026 YZ BLU CRU FIM Europe Cup SuperFinale」（ブルークルー エフアイエム ヨーロッパカップ スーパーフィナーレ）へ出場を希望するライダーの募集を6月8日(月)より開始します。











2025年大会の様子。YZ65クラスに36名、YZ85に33名、YZ125には38名の合計107名が出走

当社では、ヤマハオフロード競技用モデル・YZシリーズのアマチュアオーナーのためのレース参戦サポートプログラム「BLU CRU」を展開。その一環として、国際的な活躍の場を提供することで、国内の若手ライダー育成促進につなげるべく、世界各地のBLU CRUライダーたちが集う国際大会「YZ BLU CRU FIM Europe Cup SuperFinale」に2025年からライダーを派遣。2025年はYZ125クラスに郄木碧選手、YZ85クラスには江藤彪之介選手が挑戦しました。※レポート詳細 https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/yamaha-motor-life/2025/12/20251205-002.html 「BLU CRU」活動は、国内では2016年よりスタート。対象レースの上位入賞者に賞典を贈呈するほか、レース会場でのレーシングサービスの実施、試乗会・ライディングスクールの開催など、YZでレースに挑戦するライダーのサポートを幅広く行っています。なお、世界各地ではオンロード・オフロードともに、世界に通用するヤマハライダーの輩出を目指し、若手育成活動を実施しています。





「2026 YZ BLU CRU FIM Europe Cup SuperFinale」参戦ご招待 概要

https://digitalpr.jp/table_img/1622/128791/128791_web_1.png※詳細は下記「YZ BLU CRU Cup SuperFinale」参戦ご招待サイトをご参照くださいhttps://www.yamaha-motor.co.jp/mc/blucru/event/2026blucrusf/関連リンク「YZ BLU CRU Cup SuperFinale」参戦ご招待サイトhttps://www.yamaha-motor.co.jp/mc/blucru/event/2026blucrusf/