【東芝】文響社と共同制作したシリーズ第2弾「うんこドリル モノのセキュリティ supported by TOSHIBA」を公開〜公立小学校に寄贈、製品のセキュリティに対する子どもたちの理解促進に寄与〜
2026年2月17日
株式会社 東芝
文響社と共同制作したシリーズ第2弾
「うんこドリル モノのセキュリティ supported by TOSHIBA」を公開
〜公立小学校に寄贈、製品のセキュリティに対する子どもたちの理解促進に寄与〜
うんこドリル モノのセキュリティ
当社は、私たちの生活を支えるさまざまな製品（モノ）に潜むセキュリティリスクと、それを回避する製品のセキュリティの重要性について理解を深めてもらうため、子どもたちが楽しく学べる学習ドリル「うんこドリル モノのセキュリティ supported by TOSHIBA」（※1、以下「本ドリル」）を株式会社文響社と共同で制作し、本日、当社Webサイトに公開しました。併せて本ドリルを冊子化し、あらかじめ希望のあった全国の公立小学校（186校、約23,700冊）に寄贈する予定です。
今日の社会では、あらゆる製品がネットワークにつながり、私たちの生活はかつてないほど便利になりました。その一方で、サイバー攻撃による被害は増大し、製品を守るためのセキュリティ対策は不可欠となっています。
本ドリルでは、インターネットにつながる製品にとってセキュリティリスクとなる脅威にはどのようなものがあるか、また安全に製品を利用するためにどのような工夫が必要なのかを、テレビ、スマートフォン、ペットカメラ、スマートドアなど子どもたちにとって身近な製品を題材に紹介しています。利用者として「どうすれば安全に使えるのか」という視点に加え、製品を提供する側が「どのようにセキュリティ対策を講じているのか」といった作り手の視点も盛り込み、モノづくりにおけるセキュリティの重要性が理解できる構成としました。
製品のセキュリティは、エンジニアをはじめとする多様な人々による、設計段階からの地道な作り込みに裏付けられています。モノづくりに携わる一企業として、そうした一面にもスポットライトを当てることで、子どもたちが安心・安全に製品を使うための知識だけでなく、製品を提供する側の工夫や活躍を楽しく学び、将来の製品のセキュリティの担い手を目指すきっかけになってほしいとの思いを込めて、本ドリルを制作しました。
日本政府は、毎年2月1日から3月18日を「サイバーセキュリティ月間」と定め、内閣官房国家サイバー統括室（NCO）を中心に、サイバーセキュリティに関する取り組みを集中的に行っています。当社はこの取り組みに賛同し、2月を当社グループのサイバーセキュリティ月間と定め、講演会やイベントを開催して従業員の意識啓発を促しています。
近年、製品のセキュリティ対応を促すため、多くの国や地域で製品のセキュリティに関する法律や制度が制定され始めています。当社グループにおいても、法律や制度に準拠し、製品やサービスの安全性や信頼性を確保するため、製品ライフサイクル全体（企画・設計・開発・検査・利用）でセキュリティ向上に取り組んでいます。また、PSIRT（Product Security Incident Response Team）体制を確立し、社外機関との連携により自社製品の脆弱性への迅速な対応を行っています。
当社は引き続き、グループ全体でサイバーセキュリティ、製品のセキュリティ対応に取り組んでまいります。
■「うんこドリル モノのセキュリティ supported by TOSHIBA」（2027年2月16日まで公開予定）
「うんこドリル サイバーセキュリティ supported by TOSHIBA」（2027年1月14日まで公開予定）
https://www.global.toshiba/jp/cybersecurity/corporate/unkodrill.html
■東芝サイバーセキュリティ Webサイト
https://www.global.toshiba/jp/cybersecurity/corporate.html
※1 「うんこドリル」：
株式会社文響社が2017年3月から刊行している子ども向け学習ドリル。子どもたちが自然と笑顔になり、学びのハードルを下げる「うんこ」という言葉をキーワードに、楽しみながら学べる工夫が施された学習シリーズ。Webプラットフォーム「うんこワールド」や、企業・行政とのタイアップによる多様な啓発ドリルなども展開。
https://world.unkogakuen.com/