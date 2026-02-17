こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「SURIMI BAR」シリーズ、ラインアップを刷新 3月2日（月）より新発売
紀文では、昨年2月に販売を開始した「SURIMI BAR」シリーズのコンセプトを強化し、新たな7品のラインアップで3月2日（月）より展開いたします。
“手軽にたんぱく質を摂取できる”というコンセプトはそのままに、パッケージの形状と賞味期限を統一。価格も200円以下※と、手に取りやすい価格帯に。また、商品名や摂取できる栄養素がわかりやすいデザインに変更いたしました。
https://digitalpr.jp/table_img/2636/128315/128315_web_1.png
＜新商品＞
1本あたりのたんぱく質約15g、高たんぱくかつ低糖質
動物性と植物性の2種のたんぱく質を配合
■商品名： SURIMI BAR PRO トマト＆チーズ
■内容量： 1本
■希望小売価格： 198円（税抜）
■販売エリア： 全国
＜リニューアル＞
1本あたりのたんぱく質約15g、高たんぱくかつ低糖質
動物性と植物性の2種のたんぱく質を配合
さわやかなバジルとコクのあるチーズ
■商品名： SURIMI BAR PRO バジル＆チーズ
■内容量： 1本
■希望小売価格： 198円（税抜）
■販売エリア： 全国
＜新商品＞
ぷりっとしなやかな食感で高たんぱく
2種のチーズが味のアクセントの、かまぼこバー
チルドならではのおいしいチーズかまぼこ
■商品名： SURIMI BAR 2種のチーズかまぼこ
■内容量： 1本
■希望小売価格： 168円（税抜）
■販売エリア： 全国
＜新商品＞
高たんぱく、低脂肪かつ食物繊維、カルシウムが摂取可能
手軽に食べられるバータイプのかに風味かまぼこ
定番のシンプルなプレーンタイプ
■商品名： SURIMI BAR かに風味
■内容量： 1本
■希望小売価格： 168円（税抜）
■販売エリア： 全国
＜新商品＞
高たんぱくかつ、食物繊維、カルシウムが摂取可能
手軽に食べられるバータイプのかに風味かまぼこ
３種のチーズを使ったなめらかなチーズクリーム入り
■商品名： SURIMI BAR かに風味 チーズクリーム入り
■内容量： 1本
■希望小売価格： 168円（税抜）
■販売エリア： 全国
＜新商品＞
魚のすり身に鶏肉と鶏なんこつを加え、コリコリした食感がアクセント
揚げ物なのに高たんぱく
数種のスパイスを配合したスパイシーさがあと引くうまさ
■商品名： SURIMI BAR スパイシーチキン風
■内容量： 70g
■希望小売価格： 168円（税抜）
■販売エリア： 全国
＜新商品＞
鉄分が摂取できる、デザート感覚の練り製品バー
魚のすり身ととうふでしっとり食感を実現
オレンジソースをinした甘すぎないチョコレート味
■商品名： SURIMI BAR おさかな＆おとうふバー
オレンジソース入りチョコレート味
■内容量： 1本
■希望小売価格： 180円（税抜）
■販売エリア： 東北〜中部
本件に関するお問合わせ先
＜この資料に関する問い合わせ先＞
株式会社紀文食品 広報室
TEL：03-6847-1605 E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp
※画像データをご希望の方は広報室までご連絡ください
