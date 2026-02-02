テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：池田 昌史、以下 ネオス）は、香港「Assemble | Nintendo Switch商品專門店(以下 Assemble)」内に、ネオスのゲームおよび関連グッズを取り扱うコーナーが新たに開設されたことをお知らせいたします。

人気の「クレヨンしんちゃん」シリーズからインディータイトルまで広く展開

香港は日本発コンテンツへの関心が高く、Assembleでは大手ゲームメーカーのタイトルや関連グッズが数多く展開されています。ネオスのタイトルについても、アジアで高い人気を誇る「クレヨンしんちゃん」ゲームシリーズを中心に、これまで多くの反響が寄せられてきたことから、Assembleで専用コーナーの開設が実現しました。 本コーナーでは、全世界シリーズ累計出荷数100万本を突破した【クレヨンしんちゃん オラと博士の夏休み～おわらない七日間の旅～】および【クレヨンしんちゃん 炭の町のシロ】をはじめ、昨年より展開を開始したインディーゲームレーベル「IndieTech Games」のタイトルなど、ネオスが手掛ける多彩なゲーム作品を常時取り扱います。 また、過去のPopUPイベントなどで好評を博した、「クレヨンしんちゃん」ゲームシリーズのオリジナルグッズも販売いたします。ゲームの世界観やキャラクターの魅力が詰まったグッズを中心に、ファンの方はもちろん、作品に初めて触れる方にもお楽しみいただけるラインアップとなっており、香港では本コーナー限定での取り扱いとなります。

Assembleは中華圏を中心としたインバウンドの来訪者も多く、この度のコーナー新設により、ネオスのゲームタイトルをより多くの方に手に取っていただく機会に繋がるものと期待しております。 今後もネオスは、ゲームとキャラクターIPの両軸による事業展開を進めるとともに、海外パートナーとの連携を通じて、グローバル市場に向けた取り組みを一層強化してまいります。

「クレヨンしんちゃん」ゲームシリーズ オリジナルグッズ

・「オラと博士の夏休み」公式サイト： https://game.neoscorp.jp/shinchan・「炭の町のシロ」公式サイト： https://game.neoscorp.jp/shinchan_coaltown・「IndieTech Games」公式サイト： https://indietechgames.neoscorp.jp/pilo/index.html

Ⓒ臼井儀人／双葉社･シンエイ･テレビ朝日･ＡＤＫⒸNeos Corporation※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

＜テクミラホールディングスについて＞【商 号】テクミラホールディングス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627）【代表者】池田 昌史【U R L】https://www.tecmira.com【グループ事業内容】◆ライフデザイン事業知育・教育、健康、FinTech、キャラクター等におけるデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供◆AI&クラウド事業AIチャットボットやクラウドアドレス帳サービスなどのSaaSやAWS等を活用したTechソリューションを提供◆IoT&デバイス事業通信デバイスの開発・製造や関連したプラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供＜ネオスについて＞【商 号】ネオス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【U R L】https://www.neoscorp.jp 【代表者】池田 昌史【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。

https://newscast.jp/attachments/sF1uoGh4OYRn55rtbzCQ.pdf