オートロウリュウ＆オート熱波ができる「大和サウナ」新登場！2026年2月19日リニューアルオープン予定
新栄観光株式会社(平川商事グループ 所在地：大阪府大阪市)が運営する「天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル」(所在地：奈良県天理市)は、大浴場内の遠赤外線サウナを、2026年2月19日(木)にリニューアルオープンいたします。
奈良健康ランド内大浴場にある従来の「遠赤外線サウナ」が、オートロウリュウ＆オート熱波を備えた「大和サウナ(ヤマトサウナ)」に生まれ変わります！
毎時間定刻で、自動的にサウナストーンへ水をかけて蒸気を発生させる「オートロウリュウ」や、ロウリュウ後、天井備え付けのブロアから風を送る「オート熱波」が行えるサウナです。
サウナリニューアル予告
メンテナンス休館のお知らせ
【店舗概要】
●店舗名称：大和サウナ(オートロウリュウ＆オート熱波)
●営業時間：6：00～翌2：30(奈良健康ランドは24時間営業)
【施設概要】
●施設名 ： 天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル
●所在地 ： 奈良県天理市嘉幡町600-1
●TEL ： 0743-64-1126
●FAX ： 0743-64-3291
●URL ： https://www.narakenkoland.net/
●アクセス： 【車】西名阪自動車道「郡山IC」・
京奈和自動車道「郡山南IC」より南へ約2km。
【電車】近鉄天理線「二階堂駅」より、徒歩約15分。
JR郡山駅・近鉄平端駅より無料送迎バスあり。
男性サウナ完成イメージ
女性サウナ完成イメージ
奈良健康ランドの男女大浴場内にございます遠赤外線サウナが、
オートロウリュウ＆オート熱波の「大和サウナ」にリニューアル！
リニューアルを記念して、
2026年2月19日(木)～22日(日)まで毎日アウフグースイベントを開催！！
19日(木)～20日(金)：奈良健康ランドのスタッフチーム「ならけんアウフグースチーム」メンバー
21日(土) ：男性側に素面のいいだ。さん、女性側にむいちゃんさんを迎えて開催
22日(日) ：五塔 熱子さんが男女両方扇いでくださいます。
オープニングイベント予告
【会社概要】
●社名 ：新栄観光株式会社
●所在地 ：大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目9番16号
●設立 ：昭和58年10月
●資本金 ：4,800万円
●代表者 ：平川 晴基
●事業内容：遊技場の経営、公衆浴場及びスポーツ施設、宿泊施設の経営