新栄観光株式会社(平川商事グループ 所在地：大阪府大阪市)が運営する「天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル」(所在地：奈良県天理市)は、大浴場内の遠赤外線サウナを、2026年2月19日(木)にリニューアルオープンいたします。

奈良健康ランド内大浴場にある従来の「遠赤外線サウナ」が、オートロウリュウ＆オート熱波を備えた「大和サウナ(ヤマトサウナ)」に生まれ変わります！

毎時間定刻で、自動的にサウナストーンへ水をかけて蒸気を発生させる「オートロウリュウ」や、ロウリュウ後、天井備え付けのブロアから風を送る「オート熱波」が行えるサウナです。





サウナリニューアル予告





メンテナンス休館のお知らせ





【店舗概要】

●店舗名称：大和サウナ(オートロウリュウ＆オート熱波)

●営業時間：6：00～翌2：30(奈良健康ランドは24時間営業)









【施設概要】

●施設名 ： 天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル

●所在地 ： 奈良県天理市嘉幡町600-1

●TEL ： 0743-64-1126

●FAX ： 0743-64-3291

●URL ： https://www.narakenkoland.net/

●アクセス： 【車】西名阪自動車道「郡山IC」・

京奈和自動車道「郡山南IC」より南へ約2km。

【電車】近鉄天理線「二階堂駅」より、徒歩約15分。

JR郡山駅・近鉄平端駅より無料送迎バスあり。





男性サウナ完成イメージ





女性サウナ完成イメージ





奈良健康ランドの男女大浴場内にございます遠赤外線サウナが、

オートロウリュウ＆オート熱波の「大和サウナ」にリニューアル！

リニューアルを記念して、

2026年2月19日(木)～22日(日)まで毎日アウフグースイベントを開催！！





19日(木)～20日(金)：奈良健康ランドのスタッフチーム「ならけんアウフグースチーム」メンバー

21日(土) ：男性側に素面のいいだ。さん、女性側にむいちゃんさんを迎えて開催

22日(日) ：五塔 熱子さんが男女両方扇いでくださいます。





オープニングイベント予告





【会社概要】

●社名 ：新栄観光株式会社

●所在地 ：大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目9番16号

●設立 ：昭和58年10月

●資本金 ：4,800万円

●代表者 ：平川 晴基

●事業内容：遊技場の経営、公衆浴場及びスポーツ施設、宿泊施設の経営