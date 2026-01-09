ヘリテージ・オークションズ（本社：米国テキサス州ダラス）は、2026年1月に、世界的な大規模コインオークションである「NYINC 世界＆古代コイン・オークション」および「FUN アメリカコイン・オークション」を開催いたします。例年1月に開催されるこれらのオークションは、世界中のコレクターや投資家から大きな注目を集めており、2026年も複数の歴史的コレクションから厳選された貴重なコインが出品されています。現在は事前入札の受付が開始されており、すでに世界各国から多数の入札が寄せられています。

■「Harvey B. Jacobson Jr. コレクションのハーフ・イーグル金貨」オークション（1月8日）

本オークションは、フロリダ州オーランドにて開催されるFUN（Florida United Numismatists）コンヴェンション特別セッションの一環として開催されます。著名な米国貨幣コレクターであるHarvey B. Jacobson Jr.氏のコレクションから、18世紀末～19世紀初頭の米国5ドル金貨（初期のハーフ・イーグル）の中でも極めて希少かつ歴史的価値の高い68ロットが出品され、次世代へ受け継がれるべきコレクションとして、コレクターから大きな注目を集めています。

■NYINC 世界＆古代コイン・オークション（1月12日、22日～23日）

ニューヨークにて開催されるNYINC（New York International Numismatic Convention）オークションには、以下の歴史的コレクションが出品されています。・Cambridgeコレクション：初期ギリシャ金貨・銀貨、古代リディア王国のクロイソス金貨など、古代コインの名品が多数出品。・Eternalコレクション Part III：英国、中央ヨーロッパ、植民地時代の貴重なコインを中心に構成。・Peh Family Collection Part IV（白家コレクション）：英国ヴィクトリア女王の「ウナとライオン」5ポンド金貨や、チャールズ1世のトリプル・ユナイト金貨、シチリアの古代銀貨など、芸術性・希少性の高い品々が集結。・Naim Margulis Collection of British Coinage：ジョージ4世5ポンド金貨など、英国近世金貨の優品が出品。

■FUN U.S.コイン・シグネチャー・オークション（1月8日、1月14日～17日）

フロリダ州で開催されるFUNオークションでは、以下の注目コレクションが出品されます。・Presidioコレクション：幻の名品「1804年 クラスIII ドレープドバスト銀貨」を含む全38ロット。歴史的背景と極めて高い希少性を兼ね備えたドル銀貨が、世界的な注目を集めています。・Costa FamilyコレクションPart II：ステラ金貨をはじめ、米国初期金貨を代表する名品の数々を出品。・Harvey B. Jacobson Jr. コレクション（再掲）：初期ハーフ・イーグル金貨コレクションの中核を成す重要なコレクションとして、1月8日の特別セッションに出品されます。・COL Steven Ellsworthコレクション：1月8日の特別セッションにて出品。1793年から1796年にかけて製造された米国大型1セント銅貨を中心に構成されています。

著名コレクションの名品に加え、これらのオークションには合計4,700点以上の希少なコインが出品されており、世界中のコレクターや投資家にとって見逃せない一大機会となっています。詳細、カタログの閲覧、ならびに参加登録は、以下のヘリテージ・オークションズ公式サイトよりご確認ください。https://www.ha.com/

【2026年1月開催 大規模コインオークションの日程】

US Coins Signature Auction - FUN Special Sessions: Ellsworth & Jacobson #1389

開催日：1月8日（米国現地時間）https://coins.ha.com/c/auction-home.zx?saleNo=1389

NYINC World & Ancient Coins Platinum Session and Signature® Auction - New York #3129

開催日：1月12日（米国現地時間）https://coins.ha.com/c/auction-home.zx?saleNo=3129

FUN US Coins Signature® Auction #1390

開催日：1月14日～17日（米国現地時間）https://coins.ha.com/c/auction-home.zx?saleNo=1390

NYINC Physical Cryptocurrency Featuring the Otoh Collection, Part VI Signature® Auction #3133

開催日：1月19日（米国現地時間）https://coins.ha.com/c/auction-home.zx?saleNo=3133

NYINC World & Ancient Coins Signature Auction #3130

開催日：1月22日～23日（米国現地時間）https://coins.ha.com/c/auction-home.zx?saleNo=3130

【ヘリテージ・オークションズ（Heritage Auctions）について】

