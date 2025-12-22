ドクタームスクルスラボ(代表：華山 直二／NTT東日本関東病院 心臓血管外科部長)は、医学的知見とボディビル理論を融合させた“医師によるトレーニングカウンセリングラボ”です。現役医師の知識と経験を基に開設いたしました。





心臓血管外科医 華山 直二





■開設の経緯

新潟大学医学部を卒業後、華山 直二は心臓血管外科医として30年以上にわたり、大動脈弁や冠動脈の手術を数多く手掛けてきました。現在も現役の医師として活躍している彼は「医師が自らの体で科学的トレーニングを証明する」という信念のもとに50歳を過ぎてからボディビル競技に参戦し、2023年57歳の時、東京ノービスボディビル選手権大会で優勝を果たし、年齢を重ねても確実に体を知ったトレーニングで進化できることを証明しました。





この度、華山 直二は自身の裏付けされた経験と医学的知見とボディビル理論を結集させた「ドクタームスクルスラボ」を開設しました。

ドクタームスクルスラボは、血液データ、体組成、血統変動などの「医学的な検査データをもとに、あなたのパフォーマンスを発揮する身体づくりを目的としたカウンセリングラボです。ぜひあなたも現役医師の伴奏カウンセリングを体験してみてください。









■提供サービス

【基礎コース】

医療機関での採血結果をもとに治療効果的に安全で最適な医学的に基づいた健康管理トレーニングを提供いたします。





【血糖モニターコース】

24時間のリアルタイムで血糖値データを取得し、個々の血糖値パターンに基づき最適な食事とトレーニングプログラムをご提供いたします。





詳細： https://musculus.jp/service/









■開設記念キャンペーン 入会金無料！

開設特別期間につき2026年9月末日まで、入会金が無料になるキャンペーンを実施しております。









■華山 直二プロフィール

心臓血管外科医／ボディビルダー

北里大学医学部 心臓血管外科 准教授

NTT東日本関東病院 心臓血管外科 部長

Dr. Musculus Lab.代表





ボディビル大会





■ドクタームスクルスラボ

東京都新宿区四谷坂町12-10 エスセナーリオ102 オクトパスジム内





詳細は下記のホームページ

https://musculus.jp/





ドクタームスクルスラボ ロゴ1