AIの基礎を知り、スキルを証明　社内評価やキャリアアップに役立つ「生成AIパスポート試験」対策講座はこちら　（オンライン・オンデマンド講座　1月は14日開講）

基礎から最新動向、情報リテラシー、プロンプト制作まで学習し、就職や転職・昇進・受注の際にスキルを証明しましょう。



オンデマンドですので自分のペースで学習を進められる上、質疑応答のオンライン講座もあり理解を深められます。どなたでも受講可能です。

一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は、「生成AIパスポート試験」対策講座を2026年1月14日（水）から開講します。試験を実施する一般社団法人生成AI活用普及協会から対策講座として認定されています。ウェブマーケティングと生成AIは効率化・精緻化するのに相性がよく、多くのみなさまにスキルを身に付けていただきたいと考えています。■2026年1月14日（水）開講 生成AIパスポート試験対策講座 Vol.4■講座概要