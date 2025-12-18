こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
AIの基礎を知り、スキルを証明 社内評価やキャリアアップに役立つ「生成AIパスポート試験」対策講座はこちら （オンライン・オンデマンド講座 1月は14日開講）
2026年1月14日（水）開講 生成AIパスポート試験対策講座
オンライン説明会とオンデマンド動画、オンライン質疑応答の3部構成です。
キックオフ説明会では生成AIを活用して資格試験を学習する方法も紹介します。試験形式や出題傾向の解説、キーワードの確認、高頻出・難易度の高い問題の解説を通じて、効率よく試験対策できます。カリキュラム作成はアンドドット株式会社です。
▼こんな方におすすめの試験です
生成AIの基礎知識を体系的に学びたい方
業務で生成AIの活用を考えている方
社員や学生向けに生成AIの正しい知識を伝えたい方
社内評価や転職・キャリアアップのために資格として示したい方
AIリスクや法的・倫理的側面まで幅広く学びたい方
生成AIに興味はあるが何から始めればよいか分からない方
▼学べるスキル
✓生成AIの仕組みの理解
✓AI技術の進化と社会影響
✓AI活用リテラシー
✓著作権やプライバシー
✓AI事業者ガイドラインの理解
✓プロンプト作成力
✓業務活用方法
https://digitalpr.jp/table_img/2934/124946/124946_web_1.png
■生成AIパスポート試験とは
生成AIの普及を目指す国内最大級の団体、一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA） が実施する資格試験です。生成AIに関する基礎知識や動向、活用方法に加え、情報漏洩や権利侵害などの注意点まで網羅し、AI初心者が最低限押さえておきたいリテラシーを体系的に習得できます。
生成AIは今後あらゆる業種で必須スキルになります。年齢や職種を問わず、すべての方におすすめの資格です。
https://guga.or.jp/generativeaiexam/
【GUGA 認定機関】
本講座は、「生成AIパスポート」の試験対策講座として生成AIパスポート試験を実施する一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）に認定されました。
■講師
黒瀬 孝博（くろせ・たかひろ）氏
アンドドット株式会社 AIコンサルタント
組み込み、ウェブ、ネットワーク機器、モバイル関連など幅広い分野でのソフトウェア開発に従事。
製品トレーニングや技術講習の講師経験に加え、技術営業としての提案活動にも携わる。
近年は、中小企業におけるDX活用を通じ、業務効率化・生産性向上の支援を多数実施。
開発・教育・営業の経験から技術とビジネスをつなぐ役割を担っている。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
Email:seminar@waca.or.jp
関連リンク
講座申し込みページ
https://membership.waca.or.jp/course/seminar-ai-passport/55600/
試験の詳細
https://guga.or.jp/generativeaiexam/
GUGA
https://guga.or.jp/
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は、「生成AIパスポート試験」対策講座を2026年1月14日（水）から開講します。試験を実施する一般社団法人生成AI活用普及協会から対策講座として認定されています。ウェブマーケティングと生成AIは効率化・精緻化するのに相性がよく、多くのみなさまにスキルを身に付けていただきたいと考えています。
