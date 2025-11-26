日本糖尿病市場は、予防医療拡大とデジタルヘルス浸透が市場価値を押し上げ、2033年に73億米ドル到達を見据え、**CAGR3.3％**で持続的成長を実現する重要戦略領域
日本糖尿病市場は、2024年から2033年までの期間に55億米ドルから73億米ドルに達することが予測されており、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）は3.3%となる見込みです。この成長は、高齢化が進む日本の人口構成と生活習慣の変化によるものです。糖尿病は、インスリン分泌の異常や反応障害を引き起こし、血糖値の異常な上昇を招く疾患で、特に2型糖尿病が多く見られることが特徴です。
高齢化人口の増加と市場の成長
日本は世界でも最も高齢化が進んでいる国の一つで、人口の約4分の1が65歳以上です。2024年には、80歳以上の高齢者が国民の10人に1人以上を占め、高齢化が急速に進行しています。この高齢化に伴い、糖尿病をはじめとする加齢関連疾患の有病率が急増しており、日本政府はこの課題に対応するために医療予算を大幅に増額する計画を立てています。特に高齢者においては2型糖尿病が多く発症し、生活習慣や食生活が影響を及ぼしているため、糖尿病市場の拡大が予測されます。
糖尿病の有病率の上昇とその影響
日本では糖尿病患者が急増しており、世界的な糖尿病流行の影響を受けている国の一つとされています。国際糖尿病連合（IDF）によると、日本の糖尿病患者数は2021年には1,100万人、2045年には2億6,000万人に達すると予測されています。この増加の主な要因は、寿命の延びと生活習慣の西洋化にあります。特に、加工食品や高カロリーな食生活へのシフトが2型糖尿病の有病率を高めており、男性では40歳以上で糖尿病有病率が急激に増加しています。
市場の成長を促進するAI技術の活用
日本における糖尿病の診断および治療には、人工知能（AI）の導入が進んでいます。AIを活用することで、診断の精度が向上し、より早期の発見と治療が可能になります。具体的には、AIによる自動網膜スクリーニング、臨床診断支援ツール、患者の自己管理を助けるアプリケーション、リスク層別化などが注目されています。AIは糖尿病管理の全領域で活用できるポテンシャルを持ち、これにより市場がさらに拡大することが期待されています。特に、カカオヘルスケアのような企業がAIを活用した血糖管理サービスを展開しており、これが日本を含む他国へと拡大する見込みです。
主要企業のリスト：
● B. Braun Melsungen AG
● Eli Lilly and Company
● Terumo Corporation
● Becton, Dickinson （BD）
● Novo Nordisk
● Ypsomed AG
● Medtronic
● Insulet Corporation
● Abbott Laboratories
● DarioHealth Crop
● Dexcom, Inc
● Roche Diagnostic
● Tandem Diabetes Care
日本糖尿病市場の将来に向けた展望
日本糖尿病市場は、今後も高齢化社会の進展やライフスタイルの変化に伴い、さらに拡大が予想されます。糖尿病の早期発見と予防の重要性が増す中、AI技術やデジタルヘルスの革新は、治療方法の改善と診断精度の向上を促進する重要な要素となるでしょう。日本糖尿病市場は、これらの技術革新とともに、より包括的で効率的な医療サービスを提供することが求められています。
セグメンテーションの概要
治療タイプ別
● 経口糖尿病薬
● インスリン製剤
