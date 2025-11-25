英国の医療用圧縮衣類市場は、慢性疾患の増加と術後用途の増加により、2033年までに2億7,372万米ドルに達すると予測されています。
英国の医療用圧迫衣類市場は力強い成長軌道にあり、売上高は2024年の1億6,906万米ドルから2033年には2億7,372万米ドルに成長し、2025年から2033年にかけて5.5%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。この成長は、静脈疾患の罹患率の増加、術後リハビリテーションのニーズ、スポーツ医学用途の拡大、そして予防医療とウェルネスのための圧迫衣類の消費者による採用の増加を反映しています。
医療従事者と患者がより効率的で非侵襲的な治療ソリューションを求める中、医療用圧迫衣類は、リンパ浮腫、深部静脈血栓症（DVT）、慢性静脈不全症などの症状の管理において、好ましい選択肢として浮上しています。術後の回復を早め、血行を改善するという医療用圧迫衣類の役割も、英国全土における市場需要の高まりにつながっています。
静脈疾患の負担増大が市場拡大を促進
英国では、慢性静脈疾患とリンパ浮腫の症例が引き続き増加しており、これは主に高齢化、運動不足、肥満に関連しています。ストッキング、スリーブ、ラップなどのコンプレッションウェアは、長期的な疾患管理に不可欠な要素となりつつあります。この傾向は、病院、専門クリニック、在宅ケアの現場で製品の普及を大きく促進しています。
スポーツ医学と傷害予防における使用の増加
医療用途に加え、コンプレッションウェアはスポーツでのリカバリーとパフォーマンス向上の分野でも人気が高まっています。英国中のプロアスリートやフィットネス愛好家は、筋肉の効率向上、疲労軽減、リハビリの迅速化を目指し、高度なコンプレッションソリューションの導入をますます進めています。こうした多角的な導入は、メーカーにとって新たな成長の道を切り開いています。
技術の進歩が製品の普及を促進
イノベーションは依然として重要な成長ドライバーであり、メーカーはスマートテキスタイル、段階的着圧技術、吸湿発散性素材、耐久性の向上に注力しています。デジタル測定ツールとカスタムフィットサービスにより、患者のコンプライアンスと医師推奨の使用法が向上しています。また、高品質で通気性のある素材の導入も、消費者の受容を広げています。
認知度の向上とアクセス性の向上が市場見通しを強化
公衆衛生キャンペーン、医療従事者への教育強化、そしてオンライン小売チャネルの拡大は、消費者が圧迫療法の利点をより深く理解するのに役立っています。eコマースプラットフォームや薬局チェーンにおける入手性の向上は、特に在宅での簡便な治療オプションを求める患者にとって、圧迫療法へのアクセス性を向上させています。
病院と臨床現場が引き続き導入を牽引
手術件数の増加と術前・術後ケアにおける圧迫療法の必要性に支えられ、病院は依然として主要なエンドユーザーセグメントとなっています。慢性静脈疾患を治療する専門クリニックもまた、強力な顧客基盤を形成しています。しかしながら、患者の在宅管理への嗜好が変化するにつれ、在宅ケアセグメントが最も急速な成長を遂げると予想されています。
英国の医療用圧迫衣類市場における主要企業：
● 3M社
● バイオ・コンプレッション・システムズ
● カーディナル・ヘルス
● エシティAB
● ユーロサージカル
