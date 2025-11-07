6人目の「健康マスター名誉リーダー」に、女優・タレントの渡辺めぐみさんが就任！
健康マスター検定協会（一般社団法人日本健康生活推進協会）は、【健検】の普及PR活動にご協力いただいている「健康マスター名誉リーダー」が杉田かおるさんを含め５名（山口良一さん、西村知美さん、大島麻衣さん、進藤学さん）いらっしゃいますが、この度新たに６人目として、女優・タレントの渡辺めぐみさんに就任していただきました。 渡辺さんは、1982年にレコードデビュー以来、長きにわたり芸能界で活躍されており、ここ10年ほどは筋トレを含む運動・ストレッチの分野でも書籍出版含め精力的に活動、「健康マスター（R）」の資格も既に２度更新をされました。今後は【健検】の普及PRに向け、協会と連携しながら様々な活動を展開する予定です。
詳細はこちらをご覧願います。 →https://kenken.or.jp/about/talent/megumi_watanabe
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333769&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333769&id=bodyimage2】
配信元企業：一般社団法人 日本健康生活推進協会
