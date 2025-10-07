クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、大人気の地中海クルーズ「コスタトスカーナ」の2025年11月～12月出発限定割引プランのご予約受付を本日より開始いたしました
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：澤田秀太、野本洋平）は、大人気の地中海クルーズ「コスタトスカーナ」の2025年11月～12月出発限定割引プランのご予約受付を本日より開始いたしました。
本プランでは、最安値96,800円（別途諸税）というお得な価格で、スペイン・イタリア・フランスの人気寄港地5都市を巡る王道コースをお楽しみいただけます。地中海の個性あふれる主要観光地を一度に巡り楽しめる内容となっており、初めてのクルーズ旅行からリピーターまで幅広い層にご満足いただけるプランです。当社では、引き続き需要の高いヨーロッパ方面クルーズを中心に、早期予約特典や数量限定割引などお客様に魅力的な商品を提供してまいります。
＜コース紹介＞
【GO TO クルーズ】コスタトスカーナで行く 地中海クルーズ 7泊8日 -バルセロナ発着（スペイン） -
出発日：2025年11月30日、12月14日
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSTO_7N_BCN_100985.html
海外発着クルーズ特集ページ：https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/flashsale.php
船会社紹介ページ：https://www.best1cruise.com/B/COS/
客船紹介ページ：https://www.best1cruise.com/ship/COSTO/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331256&id=bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役会長：澤田 秀太
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
