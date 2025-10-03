日本農業ロボット市場規模、シェア、動向および将来展望 2025～2035年
KDマーケット・インサイトは、市場調査報告書『日本農業ロボット市場の将来動向と機会分析 ― 2025～2035年』を発表いたしました。本報告書の範囲には、現行の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を下せるようになっています。本調査報告において、KDマーケット・インサイトの研究者は一次調査と二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合のベンチマーク、そして市場参入戦略（GTM）の理解を行いました。
日本の農業ロボット市場に関する調査報告によると、市場は2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）15.6％を示し、2035年末までに16億790万米ドルの市場規模を達成すると予測されている。2025年には、市場規模は4億3200万米ドルの収益として評価された。
日本農業ロボット市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本の農業ロボット市場は、高齢化する農業人口、労働力不足、持続可能な農業の必要性といった課題に対応する中で急速に拡大しています。農業ロボット（アグリボットとも呼ばれる）は、植え付け、収穫、モニタリング、散布、畜産管理などの作業を自動化するために設計された機械です。これらはAI、マシンビジョン、IoT接続を備えており、効率向上、コスト削減、精密農業の成果向上に貢献します。
日本は技術革新と精密工学で知られており、農業機械化の先駆者でもあります。現在、農業におけるロボット導入は、食料安全保障の確保や労働人口減少下での生産性維持に不可欠と見なされています。スマート農業を推進する政府の施策や、テクノロジー企業と農業協同組合の連携が、この市場を牽引しています。
市場規模とシェア
日本は、ロボット導入の早さや強力な研究開発能力により、アジア太平洋地域の農業ロボット市場において大きなシェアを占めています。北海道のような大規模農場が導入をリードしていますが、小規模農場も手頃な価格のロボットソリューションを導入し始めています。
無人トラクター、収穫ロボット、ドローン散布機、モニタリングシステムは、最も広く利用されている技術の一部です。作物モニタリングや精密散布が市場を主導していますが、果実や野菜など繊細な作物に対応できる技術の進歩により、収穫ロボットの採用も拡大しています。
成長要因
高齢化する農業人口 ― 日本の農業従事者の60％以上が65歳以上であり、ロボットは労働力不足を補っています。
労働力不足 ― 農村人口の減少が農業自動化への依存度を高めています。
政府の支援 ― 「Society 5.0」などの政策やスマート農業への補助金が導入を促進。
技術進歩 ― AI、マシンビジョン、IoTの統合によって農業ロボットの性能が向上。
精密農業の必要性 ― ロボットは資源利用を効率化し、水・肥料・農薬の無駄を削減。
持続可能性の目標 ― 環境負荷軽減や化学物質過剰使用の防止に寄与。
輸出機会 ― 日本のロボット技術は世界の農業自動化市場に供給できるポテンシャルを持つ。
市場セグメンテーション
タイプ別:
無人トラクター
無人航空機（ドローン）
収穫ロボット
除草・播種ロボット
搾乳ロボット・畜産管理システム
その他（自律型散布機、モニタリングロボット）
