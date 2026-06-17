「ドジャース−レイズ」（１６日、ロサンゼルス）

レイズとの初戦で同点３ランを放ったカイル・タッカー外野手。試合中にベンチで山本由伸投手に繰り出したイタズラシーンに大きな反響が集まっている。

「Ｊｏｍｂｏｙ ｍｅｄｉａ」はファンが撮影したドジャースベンチの動画を投稿。ベンチでカップを手に試合を観戦していた山本。そこに背後からタッカーが忍び寄り、左後方へ。そこから手を伸ばし、山本の右肩をトントンとたたいた。

すぐさま山本は後ろを振り向いたが、人影はなし。園田通訳も笑っている。背後にいたタッカーを一度見るも、イタズラしないイメージのせいかスルーした。

その後、キョロキョロしていた山本。再びタッカーと目が合うと、思わず笑みを浮かべてイタズラの犯人がバレた形に。２人で楽しそうに笑い合っていた。

今季も先発の大黒柱として君臨している山本。一方でチームメートから数々のイタズラを仕掛けられるなど、マウンドでは見せないシーンがファンの注目を浴びている。タッカーは移籍後から寡黙なイメージが強かった中、お茶目な一面を見せたことで「タッカーの人格見れてうれしい」「面白すぎる」「私もヨシと同じ反応。タッカーがやるなんて思わないもん」「彼らはみんなヨシにちょっかいを出すのが大好き」とファンからも反響の声がわき起こっていた。