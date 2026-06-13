『THE SECOND』新王者・トットの『オールナイトニッポン0』が放送決定！
漫才コンビのトットが、6月20日27時からの『オールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送ほか）のパーソナリティーを生放送で担当することが決まった。
【写真】トット、“ビジュ爆発”で話題「どっちもイケメンなのすごい」「世にバレてしまったな」
トットは桑原雅人と多田智佑による、吉本興業所属の結成18年目のコンビ。共に40歳で、先月開催された結成16年以上の漫才師による賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」で4代目王者となった。関西ではNHK新人お笑い大賞や上方漫才大賞の新人賞を受賞し、現在年間800ステージ以上の舞台に立ち続ける彼らが、初めて『オールナイトニッポン』ブランドのパーソナリティーを務める。
トットの多田は「ついにオールナイトニッポン0やらせてもらえることになりました！ 嬉しいすねぇ！ コゼリアイあると思いますが、最後までお付き合いください!!」、桑原は「やってきました、THE SECOND王者です。チャンピオンのラジオ、チャンラジを聞かせてあげましょう。トットがオールナイトニッポン0やるって？ おもしれぇじゃん！」とコメントした。
番組では2人の漫才にちなんだコーナー「人間ランキング」や、時代遅れの多田に“今”を教えるコーナー「令和の常識」で、メールを募集中。
『トットのオールナイトニッポン0（ZERO）』は、6月20日27時からニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送。
【写真】トット、“ビジュ爆発”で話題「どっちもイケメンなのすごい」「世にバレてしまったな」
トットは桑原雅人と多田智佑による、吉本興業所属の結成18年目のコンビ。共に40歳で、先月開催された結成16年以上の漫才師による賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」で4代目王者となった。関西ではNHK新人お笑い大賞や上方漫才大賞の新人賞を受賞し、現在年間800ステージ以上の舞台に立ち続ける彼らが、初めて『オールナイトニッポン』ブランドのパーソナリティーを務める。
番組では2人の漫才にちなんだコーナー「人間ランキング」や、時代遅れの多田に“今”を教えるコーナー「令和の常識」で、メールを募集中。
『トットのオールナイトニッポン0（ZERO）』は、6月20日27時からニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送。