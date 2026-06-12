Aぇ！ group、向井康二との共演を回想「こんな感じなんだ、先輩の背中は」
Aぇ！ group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）が12日、都内で行われた映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』初日舞台あいさつに、西村拓哉、渡邉美穂、大貫勇輔、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、川村泰祐監督と共に出席。Snow Manの向井康二との共演を振り返った。
【写真】Aぇ！ group＆西村拓哉のソロショット全員あり！
本作は、赤塚不二夫のギャグ漫画『おそ松くん』を原作とする実写映画第2弾。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディーセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。
最初のあいさつで佐野は「友達が『おそ松』見に行くよってLINEくれて」とニッコリ。佐野が「平泉成っていうんですけど」とその“友達”の名前を明かすと、驚きの声が上がった。平泉からは「僕も世代でおそ松見てたよ」とも言われたそうで、佐野は「改めておそ松くんの世代の広さを感じて。すごい映画の主演にAぇ！ groupを選んでくださったなって」としみじみ。「身が引き締まる思いでした」とかみしめた。
本作では向井が“旧・おそ松”役で出演する。末澤は「康二とお芝居でガッツリっていうのは初めてでしたし、まさか康二がやっていたおそ松を自分がやって、おそ松同士で共演するのもすごく新鮮でした」と回想。向井のアドリブがすごかったとも続け「アドリブで生まれたシーンも入ってたりしますし、リアルな空気感が伝わるんじゃないかと思います」とアピールした。
正門も「すごかったですよ。1日しかなかったんですけど、爪痕の残し方が尋常じゃなかったです」と告白。「やばいな、食われるな」と思ったと話し「そこからもう1個撮影の士気が上がった感じがしました」と語った。さらに正門は「でも本人が仕上がりを見てすごく反省したみたいで」と打ち明け、佐野も「『もうちょっとアドリブ入れれたな』って。さすが。すごいです」と笑った。
小島は「初めてこんなにちゃんと共演をしました。『こんな感じなんだ、先輩の背中は』って。でかかったです」とコメント。西村は「前作を見ていたので、本物や！ って」と語った後に「いや、誠也くんも本物なんですけど」と付け加え、末澤は「なんやねん！ 誰が偽物や！」とツッコんだ。
【写真】Aぇ！ group＆西村拓哉のソロショット全員あり！
本作は、赤塚不二夫のギャグ漫画『おそ松くん』を原作とする実写映画第2弾。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディーセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。
本作では向井が“旧・おそ松”役で出演する。末澤は「康二とお芝居でガッツリっていうのは初めてでしたし、まさか康二がやっていたおそ松を自分がやって、おそ松同士で共演するのもすごく新鮮でした」と回想。向井のアドリブがすごかったとも続け「アドリブで生まれたシーンも入ってたりしますし、リアルな空気感が伝わるんじゃないかと思います」とアピールした。
正門も「すごかったですよ。1日しかなかったんですけど、爪痕の残し方が尋常じゃなかったです」と告白。「やばいな、食われるな」と思ったと話し「そこからもう1個撮影の士気が上がった感じがしました」と語った。さらに正門は「でも本人が仕上がりを見てすごく反省したみたいで」と打ち明け、佐野も「『もうちょっとアドリブ入れれたな』って。さすが。すごいです」と笑った。
小島は「初めてこんなにちゃんと共演をしました。『こんな感じなんだ、先輩の背中は』って。でかかったです」とコメント。西村は「前作を見ていたので、本物や！ って」と語った後に「いや、誠也くんも本物なんですけど」と付け加え、末澤は「なんやねん！ 誰が偽物や！」とツッコんだ。