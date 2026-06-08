170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、友人撮影の色気漂う1枚に「雰囲気好き」「素敵」の声
気象予報士の穂川果音が5日までにInstagramを更新。友人が撮影したオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】アンニュイな表情でカメラを見つめる穂川果音
穂川が「友達のオシャレカメラで撮ってもらった」と投稿したのはレストランで撮影されたオフショット。写真にはノースリーブドレスを着た穂川が物憂げな表情で佇む様子が収められている。
彼女のポートレートにファンからは「雰囲気好き」「素敵」「beautiful」などの声が集まっている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）
【別カット】アンニュイな表情でカメラを見つめる穂川果音
穂川が「友達のオシャレカメラで撮ってもらった」と投稿したのはレストランで撮影されたオフショット。写真にはノースリーブドレスを着た穂川が物憂げな表情で佇む様子が収められている。
彼女のポートレートにファンからは「雰囲気好き」「素敵」「beautiful」などの声が集まっている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）