『ザ・ロイヤルファミリー』『ふてほど』SPドラマも！ TBS人気番組の期間限定無料配信決定
「TVer」「TBS FREE」にて、“TBS夏の人気番組特集”と題し『ザ・ロイヤルファミリー』『Eye Love You』『Nのために』など60タイトル超の作品が約2ヵ月にわたり期間限定で無料配信されることが決定。そのラインナップが発表された。
【写真】『ザ・ロイヤルファミリー』地上波放送終了後、初の無料配信決定
7月スタートの火曜ドラマ『君の好きは無敵』主演の松本若菜が、2年前に同枠で主演を務めた『西園寺さんは家事をしない』や、7月スタートの金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』でTBSドラマ初主演を務める蒼井優が出演した『高校教師』（藤木直人、上戸彩）、7月から続編として2クール連続放送が決定している日曜劇場『VIVANT』主演の堺雅人が主演を務めた『大奥〜誕生［有功･家光篇］』など、7月スタートのドラマのキャストがこれまでに出演したTBSのドラマ作品を期間限定で無料配信。2023年に放送された『VIVANT』の第1シーズンも絶賛配信中だ。さらに、根強い人気を誇る『逃げるは恥だが役に立つ』などの名作もこの度の配信に登場する。
昨年放送された『ザ・ロイヤルファミリー』は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。本作が地上波放送終了後、初めて無料配信することが決定。実際の競馬場で撮影された迫力満点の映像美を楽しめる。
また、今年の1月に放送されたスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』も地上波放送後初の無料配信となる。連続ドラマのその後を描いた本作。好きな時代に行けることになった阿部サダヲ演じる、昭和のおじさん・市郎はタイムスリップした先で再び不適切発言で人々をかき回すのか？ さらに、連続ドラマ『不適切にもほどがある！』も配信される。
『キャスター』も地上波放送終了後初の無料配信。ほかにも、『世界の中心で、愛をさけぶ』『タイヨウのうた』といった、この夏見返したくなる過去の名作ドラマも配信される。
そしてU‐NEXTでは、今回の特集で配信するすべての作品を全話見放題で配信。なかでも『愛するということ』『夜回り先生』『Wの悲劇』は、無料配信だけでなくU‐NEXTでの配信も初となる。
ラインナップは以下の通り。
＜配信作品・無料配信期間＞
■配信作品・無料配信期間
＜配信中＞
『週末婚』（1999年）
『高校教師（藤木直人、上戸彩）』（2003年）
『オレンジデイズ』（2004年）
『世界の中心で、愛をさけぶ』（2004年）
『タイヨウのうた』（2006年）
『孤独の賭け〜愛しき人よ〜』（2007年）
『新参者』（2010年）
『怪盗ロワイヤル』（2011年）
『大奥〜誕生[有功･家光篇]』（2012年）
『ダブルフェイス 潜入捜査編』（2012年）
『ダブルフェイス 偽装警察編』（2012年）
『MOZU Season1〜百舌の叫ぶ夜〜』（2014年）
『MOZU Season2〜幻の翼〜』（2014年）
『コウノドリ（2015）』（2015年）
『下町ロケット（2015）』（2015年）
『砂の塔〜知りすぎた隣人』（2016年）
『監獄のお姫さま』（2017年）
『コウノドリ（2017）』（2017年）
『チア☆ダン』（2018年）
『最愛』（2021年）
『就活タイムカプセル』（2022年）
『君の花になる』（2022年）
『100万回 言えばよかった』（2023年）
『18／40〜ふたりなら夢も恋も〜』（2023年）
『VIVANT（2023）』（2023年）
『フェルマーの料理』（2023年）
『不適切にもほどがある！』（2024年）
『ブラックペアン シーズン2』（2024年）
『西園寺さんは家事をしない』（2024年）
『クジャクのダンス、誰が見た？』（2025年）
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（2025年）
＜6月7日〜＞
『昔の男』（2001年）
『白戸修の事件簿』（2012年）
『逃げるは恥だが役に立つ』（2016年）
『日本沈没ー希望のひとー』（2021年）
『Eye Love You』（2024年）
＜6月13日〜＞
『ドラゴン桜（2005）』（2005年）
『桜蘭高校ホスト部』（2011年）
『Nのために』（2014年）
スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』（2026年）
＜6月14日〜＞
『愛するということ』（1993年）
『恋愛ニート〜忘れた恋のはじめ方〜』（2012年）
『逃げるは恥だが役に立つ ガンバレ人類！ 新春スペシャル!!』（2021年）
『ドラゴン桜（2021）』（2021年）
『スイートモラトリアム』（2023年）
『キャスター』（2025年）
＜6月15日〜＞
『ザ・ロイヤルファミリー』（2025年）
＜6月20日〜＞
『職員室』（1997年）
『世界の中心で、愛をさけぶ特別編〜17年目の卒業〜』（2004年）
＜6月21日〜＞
『真夜中の雨』（2002年）
『笑顔の法則』（2003年）
『下町ロケット（2018）』（2018年）
『下町ロケット（新春ドラマ特別編）』（2019年）
『ブラックペアンと言いたくて…〜万年ヒラ医局員の憂鬱な日常〜 日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』サイドストーリ―』（2024年）
＜6月27日〜＞
『ドラマ特別企画「金曜日の離婚したい妻たちへ」』（1995年）
『夜回り先生』（2004年）
『Wの悲劇』（2010年）
『赤い指〜「新参者」加賀恭一郎再び！』（2011年）
『終電バイバイ』（2013年）
＜6月28日〜＞
『週末婚special』（1999年）
『“新参者”加賀恭一郎「眠りの森」』（2014年）
『MOZUスピンオフ 大杉探偵事務所〜美しき標的編』（2015年）
『MOZUスピンオフ 大杉探偵事務所〜砕かれた過去編』（2015年）
【写真】『ザ・ロイヤルファミリー』地上波放送終了後、初の無料配信決定
7月スタートの火曜ドラマ『君の好きは無敵』主演の松本若菜が、2年前に同枠で主演を務めた『西園寺さんは家事をしない』や、7月スタートの金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』でTBSドラマ初主演を務める蒼井優が出演した『高校教師』（藤木直人、上戸彩）、7月から続編として2クール連続放送が決定している日曜劇場『VIVANT』主演の堺雅人が主演を務めた『大奥〜誕生［有功･家光篇］』など、7月スタートのドラマのキャストがこれまでに出演したTBSのドラマ作品を期間限定で無料配信。2023年に放送された『VIVANT』の第1シーズンも絶賛配信中だ。さらに、根強い人気を誇る『逃げるは恥だが役に立つ』などの名作もこの度の配信に登場する。
また、今年の1月に放送されたスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』も地上波放送後初の無料配信となる。連続ドラマのその後を描いた本作。好きな時代に行けることになった阿部サダヲ演じる、昭和のおじさん・市郎はタイムスリップした先で再び不適切発言で人々をかき回すのか？ さらに、連続ドラマ『不適切にもほどがある！』も配信される。
『キャスター』も地上波放送終了後初の無料配信。ほかにも、『世界の中心で、愛をさけぶ』『タイヨウのうた』といった、この夏見返したくなる過去の名作ドラマも配信される。
そしてU‐NEXTでは、今回の特集で配信するすべての作品を全話見放題で配信。なかでも『愛するということ』『夜回り先生』『Wの悲劇』は、無料配信だけでなくU‐NEXTでの配信も初となる。
ラインナップは以下の通り。
＜配信作品・無料配信期間＞
■配信作品・無料配信期間
＜配信中＞
『週末婚』（1999年）
『高校教師（藤木直人、上戸彩）』（2003年）
『オレンジデイズ』（2004年）
『世界の中心で、愛をさけぶ』（2004年）
『タイヨウのうた』（2006年）
『孤独の賭け〜愛しき人よ〜』（2007年）
『新参者』（2010年）
『怪盗ロワイヤル』（2011年）
『大奥〜誕生[有功･家光篇]』（2012年）
『ダブルフェイス 潜入捜査編』（2012年）
『ダブルフェイス 偽装警察編』（2012年）
『MOZU Season1〜百舌の叫ぶ夜〜』（2014年）
『MOZU Season2〜幻の翼〜』（2014年）
『コウノドリ（2015）』（2015年）
『下町ロケット（2015）』（2015年）
『砂の塔〜知りすぎた隣人』（2016年）
『監獄のお姫さま』（2017年）
『コウノドリ（2017）』（2017年）
『チア☆ダン』（2018年）
『最愛』（2021年）
『就活タイムカプセル』（2022年）
『君の花になる』（2022年）
『100万回 言えばよかった』（2023年）
『18／40〜ふたりなら夢も恋も〜』（2023年）
『VIVANT（2023）』（2023年）
『フェルマーの料理』（2023年）
『不適切にもほどがある！』（2024年）
『ブラックペアン シーズン2』（2024年）
『西園寺さんは家事をしない』（2024年）
『クジャクのダンス、誰が見た？』（2025年）
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（2025年）
＜6月7日〜＞
『昔の男』（2001年）
『白戸修の事件簿』（2012年）
『逃げるは恥だが役に立つ』（2016年）
『日本沈没ー希望のひとー』（2021年）
『Eye Love You』（2024年）
＜6月13日〜＞
『ドラゴン桜（2005）』（2005年）
『桜蘭高校ホスト部』（2011年）
『Nのために』（2014年）
スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』（2026年）
＜6月14日〜＞
『愛するということ』（1993年）
『恋愛ニート〜忘れた恋のはじめ方〜』（2012年）
『逃げるは恥だが役に立つ ガンバレ人類！ 新春スペシャル!!』（2021年）
『ドラゴン桜（2021）』（2021年）
『スイートモラトリアム』（2023年）
『キャスター』（2025年）
＜6月15日〜＞
『ザ・ロイヤルファミリー』（2025年）
＜6月20日〜＞
『職員室』（1997年）
『世界の中心で、愛をさけぶ特別編〜17年目の卒業〜』（2004年）
＜6月21日〜＞
『真夜中の雨』（2002年）
『笑顔の法則』（2003年）
『下町ロケット（2018）』（2018年）
『下町ロケット（新春ドラマ特別編）』（2019年）
『ブラックペアンと言いたくて…〜万年ヒラ医局員の憂鬱な日常〜 日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』サイドストーリ―』（2024年）
＜6月27日〜＞
『ドラマ特別企画「金曜日の離婚したい妻たちへ」』（1995年）
『夜回り先生』（2004年）
『Wの悲劇』（2010年）
『赤い指〜「新参者」加賀恭一郎再び！』（2011年）
『終電バイバイ』（2013年）
＜6月28日〜＞
『週末婚special』（1999年）
『“新参者”加賀恭一郎「眠りの森」』（2014年）
『MOZUスピンオフ 大杉探偵事務所〜美しき標的編』（2015年）
『MOZUスピンオフ 大杉探偵事務所〜砕かれた過去編』（2015年）