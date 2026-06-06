BUDDiiS森愁斗主演『ウォーターガーディアンズ』8月21日公開決定 友情や恋に本気の青春を描いた本予告解禁
BUDDiiSの森愁斗が主演する映画『ウォーターガーディアンズ』の公開日が2026年8月21日と決まった。併せて、本予告映像、メインビジュアル、場面写真、追加キャスト情報が解禁。主題歌はBUDDiiSの「クラッシュパラダイス」に決まった。
【動画】映画『ウォーターガーディアンズ』本予告映像
本作は、ライフセーバーを目指す若者たちの本気のひと夏を描いた超青春サマームービー。夏の海で楽しく日々を過ごしていただけの若者たちが、思いがけずライフセーバーになるという目標を得て、友情を育み、恋と出会う。彼らにとって忘れられない夏がスクリーンにみずみずしく描き出される。
4月に解禁された特報では主人公たちの青春と夏のワクワク感が中心となって描かれていたが、今回解禁となった本予告映像では、ライフセーバーを目指す彼らの成長物語にフォーカス。軽い気持ちで講習に参加した主人公たちは、人命救助の責任の重さや訓練の厳しさに直面しながら、「本物のライフセーバー」を目指して懸命に努力を重ねていく。
予告編の中でも繰り返し語られる「本物のライフセーバー」という言葉は、本作を象徴するキーワードとなり、数々のシーンが印象的に映し出されている。本予告で初めて映し出される、海でのロケを実施したライフセーバーの訓練シーンは、日本ライフセービング協会の全面バックアップのもと撮影が行われており、本格的なシーンに仕上がっている。
さらに、主題歌であるBUDDiiSの「クラッシュパラダイス」が流れ出すとともに映像は一気に加速。彼らのきらめく青春や仲間との絆、そして乗り越えるべき試練が疾走感あふれる映像とともに映し出される。若者たちの青春のすべてが凝縮された予告映像となっている。
メインビジュアルでは、ライフセーバーのウエアに身を包んだ登場人物たちの真剣なまなざしが印象的で、ギラギラとした彼らの熱意が伝わってくるような、一瞬のきらめきを鮮烈に焼き付けたものに仕上がっている。イケメンキャスト陣たちの今まで見せたことのないような表情と鍛え上げられた肉体がファンにとっても新鮮なビジュアルになっており、「本気になれる、夏を見つけた」というコピーが表す通り、本気の青春を表現したものに仕上がっている。
場面写真8点も新たに解禁。ライフセーバーを目指し、仲間たちと競い合い、時にぶつかり、共に波を乗り越えていく彼らの友情、不器用でまっすぐな恋ー。ひと夏を全力で駆け抜けた姿が映し出されている。
また、追加キャストとして、主人公・海翔と共にライフセーバーを目指す仲間たち、長宗我部塁役を緒形敦、百日紅一樹役を石川雷蔵、松坂大策役を伊藤佑晟。ウォーターガーディアンズクラブの講師・八坂崇史役には岸田研二、小西詠斗演じる秋⼭郎樹の母・秋⼭照美役を⿊沢あすか、父・秋⼭一二三役をオラキオが演じる。
さらに、6月6日10時よりムビチケ前売券（オンライン）が販売されることも決定した。
映画『ウォーターガーディアンズ』は、8月21日より全国公開。
【動画】映画『ウォーターガーディアンズ』本予告映像
本作は、ライフセーバーを目指す若者たちの本気のひと夏を描いた超青春サマームービー。夏の海で楽しく日々を過ごしていただけの若者たちが、思いがけずライフセーバーになるという目標を得て、友情を育み、恋と出会う。彼らにとって忘れられない夏がスクリーンにみずみずしく描き出される。
予告編の中でも繰り返し語られる「本物のライフセーバー」という言葉は、本作を象徴するキーワードとなり、数々のシーンが印象的に映し出されている。本予告で初めて映し出される、海でのロケを実施したライフセーバーの訓練シーンは、日本ライフセービング協会の全面バックアップのもと撮影が行われており、本格的なシーンに仕上がっている。
さらに、主題歌であるBUDDiiSの「クラッシュパラダイス」が流れ出すとともに映像は一気に加速。彼らのきらめく青春や仲間との絆、そして乗り越えるべき試練が疾走感あふれる映像とともに映し出される。若者たちの青春のすべてが凝縮された予告映像となっている。
メインビジュアルでは、ライフセーバーのウエアに身を包んだ登場人物たちの真剣なまなざしが印象的で、ギラギラとした彼らの熱意が伝わってくるような、一瞬のきらめきを鮮烈に焼き付けたものに仕上がっている。イケメンキャスト陣たちの今まで見せたことのないような表情と鍛え上げられた肉体がファンにとっても新鮮なビジュアルになっており、「本気になれる、夏を見つけた」というコピーが表す通り、本気の青春を表現したものに仕上がっている。
場面写真8点も新たに解禁。ライフセーバーを目指し、仲間たちと競い合い、時にぶつかり、共に波を乗り越えていく彼らの友情、不器用でまっすぐな恋ー。ひと夏を全力で駆け抜けた姿が映し出されている。
また、追加キャストとして、主人公・海翔と共にライフセーバーを目指す仲間たち、長宗我部塁役を緒形敦、百日紅一樹役を石川雷蔵、松坂大策役を伊藤佑晟。ウォーターガーディアンズクラブの講師・八坂崇史役には岸田研二、小西詠斗演じる秋⼭郎樹の母・秋⼭照美役を⿊沢あすか、父・秋⼭一二三役をオラキオが演じる。
さらに、6月6日10時よりムビチケ前売券（オンライン）が販売されることも決定した。
映画『ウォーターガーディアンズ』は、8月21日より全国公開。