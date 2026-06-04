プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介氏（54）の近影に、ファンから心配の声が上がっている。

元木氏は2026年5月30日にインスタグラムを更新し、自身が出演する動画を公開した。

「めっちゃやせてません？大丈夫ですか？」

元木氏の近影に、コメント欄にはファンから次のような声が上がった。

「元木さんの身体が心配です。また痩せた気がする」「めっちゃやせてません？大丈夫ですか？」「最初パッと見てなんだろ...どうしたんだろ...ってびっくりしました」「痩せすぎてお顔のほうれい線が」「痩せ過ぎな元木さんは、なんか怖い」「体がめっちゃ心配」「年齢的にもう少しふっくらしたほうが良いと思います」「誰かと思った... 痩せすぎじゃないか？」「人相が変わりすぎて大丈夫なんでしょうか」

元木氏の「激ヤセ」を巡り、25年12月に出演した「主治医が見つかる診療所」（テレビ東京）でダイエットをしたことを明かしている。

元木氏によると、7年前に同番組で「糖尿病（2型）」と診断され、盲腸で受診した際に、医師から「足が壊死してきたり目が見えなくなる可能性もある」と言われ生活改善を決意。現役を引退した頃には体重が90キロあったが、約20キロのダイエットに成功したという。

大阪・上宮高校出身の元木氏は、90年ドラフト会議で巨人から1位指名を受けて入団した。現役時代は巨人一筋でプレーし、「くせ者」の愛称でファンに親しまれた。

現役引退後は、タレントとして活躍。19年には球界に復帰し、巨人の1軍内野守備兼打撃コーチに就任した。20年にはヘッドコーチを務め、1軍ヘッド兼オフェンスチーフコーチ、1軍作戦兼内野守備コーチを歴任し、23年オフに退団した。