＜速報＞全米女子オープン前哨戦、吉田優利が上位でプレー中 渋野日向子は+4で出遅れ
＜ショップライトLPGA 初日◇29日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー 71＞来週の「全米女子オープン」前哨戦となる3日間大会は、現在、第1ラウンドが進行中。午後組の選手がプレーしている。
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日本勢は8人が出場。吉田優利が3番パー5でイーグルを奪うなど、3アンダーで後半をプレーしている。現時点で首位と5打差の暫定11位タイと好位置につけている。西村優菜は1アンダー、櫻井心那はイーブンパーグループにつける。午前組の選手は、すべて初日の競技を終えた。岩井明愛、岩井千怜、馬場咲希が1アンダー、原英莉花はイーブンパーでホールアウト。渋野日向子は3バーディ・5ボギー・1ダブルボギーの「75」という内容で、4オーバーと出遅れた。現在トップには8アンダーで競技を終えたレティシア・ベック（イスラエル）が立っている。1打差の2位には後半プレー中のニコール・ボロッホ・エストラップ（デンマーク）が続く。賞金総額は200万ドル（約3億1600万円）がかけられ、優勝で得られるポイントは4日間の平場大会と同じ500pt。また全米女子オープン出場権を持っていない選手にとっては、今大会優勝でその資格が付与されるラストチャンスにもなる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞第1ラウンドのスコア速報
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