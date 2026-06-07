渋野日向子
渋野日向子は日本の女子プロゴルファー。
2026年8月5日
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桑木志帆 輝きたいと笑顔で語る
TBS NEWS DIG
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桑木志帆が日本記者クラブで会見、全英女子オープン制覇の喜びを語る
日本女子7人目の快挙で、5日に日本記者クラブで優勝後の会見に臨んだ
スポーツ報知
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桑木志帆がプレーオフを制し全英女子オープン初優勝、来季は米ツアーへ
日刊ゲンダイDIGITAL
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桑木志帆が全英女子OP制覇、チームジャパンの絆が後押しした優勝
日本ツアーの高いセッティングがメジャーでも通用すると強さの秘訣を語った
日テレNEWS NNN
2026年8月4日
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全英V桑木志帆が凱旋会見、世界16位に浮上しロス五輪出場へ意欲
世界ランクが46位から16位に浮上し、2028年LA五輪出場への意欲を示した
THE ANSWER
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全英女子制した桑木志帆が帰国会見、年間女王とロス五輪出場を誓う
世界ランキングが46位から16位へ急浮上し、2年後のロサンゼルス五輪出場への意欲を示した
スポーツ報知
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桑木志帆が全英女子オープンを制し、日本女子7人目のメジャー初優勝を飾る
首位と3打差から逆転しプレーオフでヘンゼライトを下し賞金約2億3700万円を獲得
スポニチアネックス
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桑木志帆が全英女子OP制覇、祝杯はウイスキーのソーダ割りと宣言
スポニチアネックス
2026年8月3日
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桑木志帆が全英女子を制覇、用具担当が明かす黄色いボールの理由
ブリヂストンスポーツが用具改良を重ね、桑木の好調を支えてきたという
スポーツ報知
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桑木志帆が全英女子オープンを制し、日本女子7人目のメジャー覇者に
通算5アンダーでヘンゼライト（ドイツ）とプレーオフとなり2ホール目で制した
スポーツ報知
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23歳・桑木志帆がPOを制し全英女子オープン初優勝、賞金2億3600万円
日本女子7人目の海外メジャー制覇を23歳の桑木が成し遂げたとのこと
THE ANSWER
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岡山市出身のプロゴルファー・桑木志帆が全英女子オープンで初優勝
KSB瀬戸内海放送
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桑木志帆が全英女子オープンを制し、史上最高の優勝賞金2億4000万円を獲得
プレーオフ2ホール目でヘンゼライトを破り米ツアー初優勝を手にした形となる
スポーツ報知
2026年8月1日
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渋野日向子が全英女子オープンで4年連続予選落ち、詰めの甘さが響く
日刊ゲンダイDIGITAL
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桑木志帆が全英女子2日目を6アンダーで終え、首位と1打差の2位で決勝へ
首位と1打差の2位で決勝ラウンドに進み、メジャー初制覇への意欲を示した
東スポWEB