「違う一面が見れて」川口春奈、アンニュイな表情のモデルショット！ 「急に、大人っぽくなったよね」
俳優の川口春奈さんは5月28日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『otona MUSE（オトナミューズ）』（宝島社）のモデルショットを公開し、絶賛の声が寄せられています。
【写真】アンニュイな表情を浮かべる川口春奈
ファンからは「美しすぎ」「はーちゃんがかわいすぎるんだってば！」「急に、大人っぽくなったよね」「違う一面が見れて、うれしいです」「素敵な表情にドキドキ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】アンニュイな表情を浮かべる川口春奈
「素敵な表情にドキドキ」川口さんは「付録がかわいすぎるんだってば」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目では、手首に付いたファーが特徴的なレザー生地のセットアップを着用しています。アンニュイな表情がとても大人っぽいです。また、2枚目は、ボーダー柄のTシャツにジーンズを合わせたシンプルなコーディネート。川口さんのナチュラルな美しさが引き立っています。
表紙も公開23日の投稿では、同誌7月号の表紙を公開。カバーモデルを川口さんが務めています。オーバーサイズの白いジャケットが大人っぽく、とても格好いいです。気になった人は、雑誌もぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)