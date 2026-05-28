外も中も桃づくし ひんやりとろっとしたバタークリームとジューシーなコンポートが詰まった夏限定スイーツ
バタースイーツ専門店『バターステイツby銀のぶどう』からまるごと桃のようなケーキが登場する。2026年6月1日から売り出されるのは「『THEピーチ』桃バタークリームでとろとろ果肉包み」。インパクトのある見た目からSNSでも話題の夏限定スイーツがリニューアルするとのことだが、いったいどんな味わいなのか。
まるでピーチ！ 中にはクリームとコンポートがたっぷり
『バターステイツby銀のぶどう』 はバターの美味しさをまるごと味わえるバタースイーツが揃う専門店。毎年夏限定で販売される「THEピーチ」が新しくなって登場する。
「THEピーチ」桃バタークリームでとろとろ果肉包み
まるごとの桃のようなインパクトのあるビジュアルから、SNSでも話題を呼んでいるケーキ。見た目だけでなく、桃をふんだんに使っていることで味も香りも“THE桃”だという。
つやつやのケーキの中央にはバタースイーツ専門店ならではの桃バタークリームと桃のコンポートがぎっしり詰まっていて食べ応え抜群。
リニューアルされたのは、コンポートの部分。「国産桃のコンポートを主役にすることで、桃の味わいをより深く楽しめるスタイルになりました」（同社）
桃バタークリームは、「ひんやりとろっとした口当たりの、軽やか」（同社）。中からジューシーなコンポートが出てきて、食感のコントラストも楽しめそうだ.
見た目も味も大満足のグレードアップした桃ケーキをこの夏にぜひ味わいたい！
『バターステイツ by銀のぶどう』代表作は「バターステイツクッキー」
「THEピーチ」桃バタークリームでとろとろ果肉包み 商品情報
「THEピーチ」桃バタークリームでとろとろ果肉包み
「THEピーチ」桃バタークリームでとろとろ果肉包み 税込918円
価格：1個 税込918円
販売期間：2026年6月1日〜8月末頃
取扱店：『バターステイツby銀のぶどう』大丸東京店・西武池袋店、『パグとモグ』小田急町田店、『ぶどうの木＆鎌倉座』阿佐ヶ谷店