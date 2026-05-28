外も中も桃づくし　ひんやりとろっとしたバタークリームとジューシーなコンポートが詰まった夏限定スイーツ

バタースイーツ専門店『バターステイツby銀のぶどう』からまるごと桃のようなケーキが登場する。2026年6月1日から売り出されるのは「『THEピーチ』桃バタークリームでとろとろ果肉包み」。インパクトのある見た目からSNSでも話題の夏限定スイーツがリニューアルするとのことだが、いったいどんな味わいなのか。

まるでピーチ！ 中にはクリームとコンポートがたっぷり

『バターステイツby銀のぶどう』 はバターの美味しさをまるごと味わえるバタースイーツが揃う専門店。毎年夏限定で販売される「THEピーチ」が新しくなって登場する。

「THEピーチ」桃バタークリームでとろとろ果肉包み

まるごとの桃のようなインパクトのあるビジュアルから、SNSでも話題を呼んでいるケーキ。見た目だけでなく、桃をふんだんに使っていることで味も香りも“THE桃”だという。

つやつやのケーキの中央にはバタースイーツ専門店ならではの桃バタークリームと桃のコンポートがぎっしり詰まっていて食べ応え抜群。

リニューアルされたのは、コンポートの部分。「国産桃のコンポートを主役にすることで、桃の味わいをより深く楽しめるスタイルになりました」（同社）

桃バタークリームは、「ひんやりとろっとした口当たりの、軽やか」（同社）。中からジューシーなコンポートが出てきて、食感のコントラストも楽しめそうだ.

見た目も味も大満足のグレードアップした桃ケーキをこの夏にぜひ味わいたい！

『バターステイツ by銀のぶどう』代表作は「バターステイツクッキー」

「THEピーチ」桃バタークリームでとろとろ果肉包み 商品情報

「THEピーチ」桃バタークリームでとろとろ果肉包み

「THEピーチ」桃バタークリームでとろとろ果肉包み 税込918円

価格：1個 税込918円

販売期間：2026年6月1日〜8月末頃

取扱店：『バターステイツby銀のぶどう』大丸東京店・西武池袋店、『パグとモグ』小田急町田店、『ぶどうの木＆鎌倉座』阿佐ヶ谷店

【画像】本物の桃にしか見えない！ つやつやケーキの中にはクリームと桃がたっぷり（3枚）