キリンビールは、継続的なCSV（Creating Shared Valueの略。消費者や社会と共有できる価値の創造）活動として果実のフードロス削減・農家支援につながる「キリン 氷結 mottainai（以下、氷結 mottainai）」シリーズから、「キリン 氷結 mottainai ゴールドキウイ（期間限定）」（350ml缶・500ml缶）を6月30日に発売する。おいしいのに規格に合わず捨てられてしまう予定だった宮崎産の「ゴールドキウイ」を活用することで、果実のフードロス削減に貢献する。また、商品の売り上げの一部を寄付し、日本の果実農家支援のために活用することで、商品を購入してくれる消費者とともに果実農家が直面する課題の解決を目指す。

誕生以来“果実のみずみずしいスッキリとしたおいしさ”を届けてきた「キリン 氷結（以下、氷結）」にとって、果実は欠かすことができない。一方で、気候変動の影響で、規格外果実が増加するなど、近年、果実農家が直面する課題はますます多くなっている。このような課題解決に貢献するために、規格外の果実を「モッタイナイ果実」としてチューハイにして届ける「氷結 mottainai」シリーズが一昨年に誕生した。特別感のある果実のおいしさが楽しめ、社会貢献にもつながるコンセプトに、多くの共感の声が寄せられ、若年層を中心に、これまで「氷結」を飲んだことがない消費者にも手に取ってもらっている。

「氷結 mottainai ゴールドキウイ（期間限定）」は、トロピカルで豊かな香りと、ジューシーな味わいが特長の宮崎産「ゴールドキウイ」の「モッタイナイ果実」を使用している。今回の発売によって、約23t分の「モッタイナイ果実」のフードロス削減を目指す。季節感が感じられる限定品の発売をきっかけに、これまで飲んでくれた消費者はもちろん、新しい消費者にも「氷結 mottainai」シリーズを手に取ってもらうことで、フードロス削減・「モッタイナイ果実」の価値創造を加速し、「モッタイナイ！を、おいしい！に。」の輪をさらに広げていく。

「氷結 mottainai」シリーズは「果実のフードロス削減を通じてつながりを創造し、“社会に良い”を“私がうれしい”ことに広げ、人と未来を明るく豊かにする。」ことをビジョンに、果実のフードロス削減および果実農家支援に取り組み、RTD（Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料）市場のさらなる活性化を図る考え。





中味については、大雨による木の衰弱や、強風による影響で、サイズ、形、傷などで規格外になり、おいしいのに捨てられてしまう予定だった宮崎産「ゴールドキウイ」を使用している。宮崎産「ゴールドキウイ」ならではの爽やかな甘みと酸味が感じられ、爽やかな炭酸感とすっきりした後味が楽しめる、みずみずしいおいしさになっている（果汁0.2％）。

パッケージについては、「氷結 mottainai」のロゴと、「氷結 」を象徴するダイヤカットの果実のイラストで、「今までにない新しさ」「社会にやさしいイメージ」を表現した。宮崎県の南国感や夏らしさを想起させるパラソルを描くことで、季節感を伝達するデザインにしている。パッケージ裏面に「氷結 mottainai」の取り組み詳細がわかる特設サイトへアクセスできる二次元コードを記載している。



ゴールドキウイ農家 一政裕人氏

ゴールドキウイ農家 一政裕人氏は、「サイズは小さいけど大切に育てた『モッタイナイ果実』。太陽の恵みをいっぱいに受けたキウイのおいしさはそのままに、カタチを変えて消費者に届けることができることをうれしく思う。ぜひ楽しんでほしい」とコメントしている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月30日（火）

キリンビール＝https://www.kirin.co.jp