「いい光景すぎる」19号2ラン村上宗隆を出迎えた西田陸浮の行動「めちゃくちゃ綺麗なお辞儀」と反響相次ぐ

村上を迎える西田。お辞儀→ハイタッチの流れに雰囲気の良さを感じさせた(C)Getty Images

“日本人らしい行動”が話題だ。

現地時間5月26日、本拠地でツインズと対戦したホワイトソックスは、延長11回の末に惜敗。村上宗隆が2戦連発の19号2ランを放ち、西田陸浮もメジャーデビューから2戦連続安打&初得点を記録するなど、日本人ルーキーが躍動したこの試合では、微笑ましい一コマもネット上で注目を集めている。

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2点ビハインドで迎えた8回裏、先頭の9番・西田が左前打で出塁すると、さらに1死一塁の場面で2番・村上がカウント1-1から投じられた低めの3球目スイーパーを強振。これが打球速度108.4マイル（約174.5キロ）、飛距離380フィート（約116メートル）を計測する右翼席への一発となった。

ここで熱い視線が注がれているのは、先にホームインした西田の行動だ。先輩の村上を出迎える際、両手を身体の脇にぴったりとつけ、深々とお辞儀。歓喜のハイタッチを交わし、二人で飛び跳ねながらベンチへと戻っていった。一連のやり取りには、SNS上でもさまざまな反響が寄せられている。