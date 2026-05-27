この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「【目を疑う】韓国人による「日本の大地震をお祝います」の真実...ニュースでは報道されなかった犯行理由とは」を公開した。動画では、2011年に韓国で行われたサッカーの試合で掲げられた「日本の大地震をお祝います」という横断幕事件について、当時の韓国国内でのリアルな反応と結末を解説している。



パクくんはまず、事件に対する韓国メディアやネットユーザーの反応を、当時の記事を翻訳しながら紹介。当事者の行動は「低俗な応援」「国際的な恥」と一斉に報じられ、韓国国内でも「賛成どころか一方的に強烈な批判を受けていました」と明かした。一部の過激なファンによる非常識な行為は、韓国のネットユーザーからも「我々自身がまず反省すべきだ」と非難を浴びており、決して韓国社会の総意ではなかったことが説明されている。



続いて、横断幕を掲げた当事者と所属球団の対応に言及。当事者は「日本を刺激する横断幕を掲げ、問題を引き起こした当事者です」と名乗り出た上で、日本の被災者や対戦相手のセレッソ大阪、自国のファンに深く謝罪する文章を公開した。さらに、該当のサッカー球団は事件翌日に公式謝罪声明を発表し、セレッソ大阪に対して直接謝罪を行った。球団は当事者に対して、ホーム戦への10年間の入場禁止という「韓国サッカー史上でも極めて異例」の重い処分を下した事実が語られた。



最後にパクくんは、この事件について「韓国人であれば99%は恥、ありえないと叩くと思う」と断言。人の命が失われた災害をネタにすることは、国や文化の違いで片付けられる問題ではないと指摘した。その上で、一部の極端な声に振り回されるのではなく、「リスペクトしている人だったりとか、韓国でも日本の皆様と同じ考えを持っている人がいます」と語り、そうした人々と繋がり民間交流を深めていくことの重要性を説いて動画を締めくくった。