くりぃむ有田哲平、共演した“演歌歌手”にまさかの公開説教！＜ミラクル９＞

本日5月27日（水）の『くりぃむクイズ ミラクル９』2時間スペシャルでは、「まるごとニッポンクイズスペシャル」を放送。

『ミラクル９』全キャプテンの中で一番勝率が高い“古田ナイン”を、10敗中の“有田ナイン”が迎え撃つ。

古田新太キャプテン率いる“古田ナイン”には、具志堅用高、ふくらP、吉村崇（平成ノブシコブシ）、澤部佑（ハライチ）、浅野ゆう子、そして日向坂46・宮地すみれが初登場。

日向坂46内の学力テストでは、堂々の1位。トップクラスの学力をもつ宮地だが、はたしてチームの新戦力となるか？

そして最近不調だったふくらPが大復活。好プレー連発でチームを支える。名誉挽回のファインプレーにも注目だ。

有田哲平（くりぃむしちゅー）がキャプテンの“有田ナイン”のメンバーは、真田ナオキ、大家志津香、宮崎美子、浦陸斗（AmBitious）、昴生（ミキ）、そして初登場の出口クリスタ。

約1年ぶりの出演となるミキ・昴生は、ブランクなし？ 本領を発揮し次回出演へ繋ぐ。

◆各チームのメンバーが大活躍！

今回は、都道府県にまつわるさまざまな問題が登場する。

各メンバーの知識力が問われる場面も見られ、パリ五輪柔道女子金メダリストの出口の奮闘ぶりにも注目だ。

そして、全国のご当地料理を答える問題では、AmBitious・浦が大活躍。

「WEST.さんのバックで…」と先輩ライブでのエピソードをヒントに名推理を発揮。思わず「WEST.さん、ありがとうございます!!」と笑顔に。

今回、有田ナイン側ではない具志堅。のびのび（？）イラストで解答する場面では、画伯っぷりを披露する。古田の解答と比較した後、具志堅のまさかのコメントにスタジオ大爆笑だ。

さらに、演歌歌手の真田の解答に、有田がまさかの公開説教。最後の最後まで大接戦、見逃せない戦いが繰り広げられる。