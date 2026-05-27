プロ野球・読売巨人軍の阿部慎之助前監督（47）が現行犯逮捕されるというショッキングなニュースがもたらされたのは、5月25日午後10時すぎだった。

「同日午後7時15分ごろ、阿部前監督の18歳の娘から、児童相談所に『父から暴行を受けた』と電話が入りました。

事情を聴いた児相が110番通報。捜査関係者が東京・渋谷区の自宅に向かい、事実関係が確認されたため、その場にいた阿部前監督を逮捕しました。

阿部前監督は『18歳の姉と15歳の妹がけんかをしていたので『静かにしろ』と言ったところ、姉が口答えをしたのでかっとなり、揉み合いになった勢いで襟をつかんで投げ飛ばしてしまった』と説明したそうです。娘にけがはありませんでした。阿部前監督は飲酒をしていて、呼気からもアルコールが検出されました」（社会部記者）

阿部前監督が容疑を認め、反省の言葉を口にしていたことから、午前0時すぎには警視庁渋谷署から釈放された。

チームは26日午前に謝罪会見を開き、阿部前監督の辞任を発表。阿部前監督は「私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、プロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をおかけしました。本当に申し訳ありませんでした」と謝罪した。また、記者からチームに対しての言葉を求められると、涙ながらに「こういう形で去るということは、本当にご迷惑をおかけしているなと思います」と言葉を詰まらせた。

この一報を受けて、多くの国民は、なぜ最初の通報が警察ではなく児童相談所だったのかと疑問に思ったのではないだろうか。前出の社会部記者も、「暴力を受けた被害者が、まず連絡するのは110番、警察です。児童相談所という発想が浮かんだことに驚かされました」と語る。

球団はこのことに関し暴行を受けた長女が、「チャットGPTに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報、児童相談所から連絡を受けた警視庁渋谷署が阿部前監督を現行犯逮捕した」と経緯を説明している。

暴力を受けた未成年者が、警察ではなく、直接児童相談所へ通報する場合、どのような理由が考えられるのか。本誌は、心理の専門家として都内の児童相談所に19年間勤務した山脇由貴子氏に取材。大きく3つ考えられるという。

「1つめは、本人が過去に児童相談所に相談をした経験があるということ。2つめは、家族の誰かが児相に相談をしたことがあるということ。そして3つめは、110番通報だと大ごとになってしまうのではという（心理が働いた）ことです。チャットGPTで調べたら、児童相談所虐待対応ダイヤル『189』がわかったということも考えられます」

謝罪会見では長女の手紙が代理人から代読されたが、「どのようにすればいいか分からないと相談したら、警察に通報される形になった。警察が来て驚いた。目前で泣き崩れてしまった」とつづられていた。チャットGPTは長女の気持ちを汲むことができていたのだろうかーー。